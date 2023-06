"Smart": torna Benvegnù E serata dal libro di Pini

Da Paolo Benvegnù all’Oma, passando per jazz e teatro. E una chiusura con lo spettacolo "Un autunno d’agosto. Una storia d’amore mentre la guerra torna a fare paura" tratto dal libro di Agnese Pini, con Luisa Cattaneo e Gabriele Giaffreda, musica di Santiago Fernandez. E’ il libro della nostra direttrice presentato nei giorni scorsi a Casa Bruschi. Protagonista anche lui alla terza edizione di Smart, il festival di Officine della Cultura che coniuga storie musiche, teatro, all’Arena Eden. Si parte il 14 luglio alle 21:15. Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque saranno le protagoniste di "Stai zitta!" dal libro di Michela Murgia, per la regia di Marta Dalla Via. Spazio alla musica il 19 luglio con "Improvviso" presentato da Francesco Giustini e Santiago Fernandez, un duo che fonda tutto sulla creazione estemporanea con un repertorio che mescola jazz e canzone d’autore. Martedì 25 luglio, alle 21:15, il concerto "Klezmer!" con Enrico Fink e I Solisti dell’Orchestra Multietnica, viaggio nel repertorio tradizionale degli ebrei d’Est Europa. Il 26 luglio Francesco Ponticelli e Francesco Fratini, talenti del jazz italiano, guidano il pubblico in un’esperienza sonora unica, un repertorio che spazia dai classici ai brani contemporanei con "Brass & Bass Odyssey".

Il 2 agosto, Smart ospita con Woodworm e Magellano Concerti il ritorno del cantautore Paolo Benvegnù col tour "Live estate 2023". Benvegnù presenta live i brani del suo nuovo lavoro discografico e quelli che hanno segnato la sua trentennale carriera. Il 5 agosto concerto dell’ensemble "Matteo Addabbo Organ Trio": e il 9 il finale ispirato al libro di Agnese Pini.