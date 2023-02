S.Margherita, migliaia al debutto del Vescovo

di Laura Lucente

"Nella storia e nell’esperienza di Santa Margherita vediamo il racconto della misericordia di Dio, del suo amore e di cosa questo può fare nella vita di una persona". Spetta quest’anno a Monsignor Andrea Migliavacca dall’altare della Basilica cortonese regalare ai tanti fedeli accorsi l’immagine più profonda dell’amata patrona. "Lei è una santa attuale - sottolinea ancora il vescovo - che si rivolge a noi oggi parlandoci dell’amore di Dio e ponendo l’attenzione sulla conversione. L’esemplarità di Santa Margherita, è proprio questa: ci dice che la conversazione è un’opera di Dio che non va cercata, ma che ci viene incontro. Il Signore ti chiede di lasciarti voler bene e far sì che questa esperienza e la sua misericordia entrino nella nostra vita".

Migliavacca non nasconde la sua emozione di essere per la prima volta a Cortona per questa ricorrenza e abbraccia con calore la comunità francescana che vive in Basilica. Lo fa durante la messa centrale della mattina, la più partecipata a cui fa sentire il suo calore anche il gruppo storico della città di Cortona con chiarine, tamburi e bandiere che accolgono festanti l’ingresso di Migliavacca in basilica insieme ai sacerdoti cortonesi e agli araldi di Santa Margherita. Presenti anche le autorità, in testa il primo cittadino Luciano Meoni. Tra gli ospiti anche il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli. In migliaia salgono nella parte più alta di Cortona per devozione alla patrona. L’anticipo alla domenica della festività, vista la concomitanza con il mercoledì delle ceneri che sarebbe caduto proprio nel giorno della ricorrenza in calendario, non scalfisce la tradizione. Il flusso è costante e continuo sin dalla mattina presto e fino a tarda sera.

Un altro momento molto partecipato è la celebrazione guidata dall’amato vescovo emerito Italo Castellani. Una festa che ha avuto come sempre anche il suo risvolto "pagano". I bambini e non solo non hanno rinunciato, come da tradizione, all’acquisto di brigidini, croccante, zucchero filato e oltre ai panini con la porchetta preparati dai porchettai di Cortona.

Se la festa religiosa si è spostata a ieri va però ricordato che mercoledì 22 febbraio, resta un giorno festivo per l’organizzazione degli uffici pubblici del territorio.

A Santa Margherita sono previste anche le celebrazioni religiose dalle 8 alle 18, ma dedicate all’avvio della quaresima. L’urna che contiene il corpo della Santa posizionato dal ‘600 nell’altare centrale della Basilica, è stato aperto sabato scorso e rimarrà così fino alla seconda domenica dopo la festa ufficiale.