Skate park al Campaccio: "L’area è stata chiusa per motivi di sicurezza"

SANSEPOLCRO

Chiuso per motivi di sicurezza. A seguito delle notizie divulgate in questi giorni il Comune di Sansepolcro intende fare chiarezza sulla vicenda dello skate park nell’area del Campaccio. L’amministrazione biturgense precisa che la chiusura di questa zona è stata predisposta perché è attualmente necessario effettuare ulteriori controlli di sicurezza. Il provvedimento dirigenziale è stato adottato in maniera repentina perché lo imponevano le esigenze di sicurezza, e, seppure non sia stata resa pubblica la decisione con un comunicato rivolto all’intera cittadinanza, i due assessori che si sono occupati della vicenda hanno avvertito telefonicamente i referenti dell’associazione che usufruisce dello spazio al Campaccio, informandoli rispetto alla chiusura preventiva dell’area. E’ importante precisare che l’associazione in questione per quanto abbia un dialogo privilegiato con l’amministrazione comunale, poichè ha collaborato e collabora tuttora nella realizzazione e prosecuzione di questo progetto, non è l’associazione che gestisce l’area. Non è stato infatti nominato al momento alcun soggetto gestore dell’area dello skate park.

"L’urgenza di questo provvedimento – ha sottolineato il vicesindaco Riccardo Marzi – è data dal fatto che sulla sicurezza non si può scherzare né speculare, motivo per il quale abbiamo agito in maniera immediata, non per privare i cittadini di una struttura pubblica, ma per lavorare al fine di rendere ancora più sicuro questo spazio che sta a cuore al Comune tanto quanto a coloro che lo frequentano". Si tratta quindi di pazientare: lo skate park tornerà presto fruibile e potrà essere di nuovo a disposizione dopo la risistemazione avvenuta non molto tempo fa, che ha ricreato un impianto all’altezza della situazione in un luogo caratterizzato dalla presenza di edifici scolastici e spazi verdi. Un luogo che più volte, in passato (parliamo del Campaccio) è stato oggetto di episodi di cronaca e che il Comune vuole adesso riqualificare.