Skate park a Porta Romana. L’impianto riapre dopo tre anni di chiusura

SANSEPOLCRO

È tornato alla pubblica fruizione lo skate park di Sansepolcro, posizionato nell’area del villaggio scolastico del Campaccio a Porta Romana. Un’ordinanza sindacale, la numero 30 del 12 febbraio scorso, ha finito con il superare gli effetti di quella del 31 agosto 2020, che aveva decretato la sua chiusura. Dopo circa tre anni e mezzo, quindi, gli appassionati dello skate possono di nuovo utilizzare un impianto che ha tutti i crismi del caso. Finalmente: così avranno esclamato coloro che hanno dovuto attendere un bel lasso di tempo, ma d’altronde di risistemare la struttura vi era assoluta necessità; l’amministrazione comunale aveva voluto una verifica sulle condizioni di sicurezza, che ha dato esito positivo, per cui nessun problema da parte del sindaco Fabrizio Innocenti di dare il proprio ok.

Dal 2021 al 2023, erano stati eseguiti gli interventi di miglioria e ora vi sono delle precise disposizioni da rispettare contenute nel cartello installato all’ingresso dello skate park: accesso consentito soltanto a chi ha skateboard e pattini adeguati, per cui niente biciclette, veicoli a motore o altro. Vi sono regole anche per ciò che riguarda le età: chi vuole entrare deve avere almeno otto anni e fino a dodici è richiesta la supervisione di un accompagnatore adulto. L’associazione Focus Crew Aps, che collabora con il Comune, è la deputata alla gestione dello spazio ludico-creativo e ha in mente di organizzare iniziative e appuntamenti che possano incrementare la pratica di questa attività e di break-dance e writing. Vita nuova, dunque, per lo skate park, se non altro perché l’obiettivo è quello di favorire aggregazione e sana frequentazione del luogo.