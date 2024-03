Sit-in di protesta del comitato "No antenna" vicino all’area dei lavori

ANGHIARI

Forte anche delle quasi 400 firme raccolte, con promotore Fabrizio Scartoni, il comitato "No Antenna" di Anghiari rinnova l’invito per le 16 di oggi in località La Gattina, dove è stato già posizionato il basamento in cemento del ripetitore che verrà installato per la telefonia, alto 24 metri, nei confronti del quale molti in paese hanno mostrato la propria contrarietà.

Tempo permettendo, è in programma la manifestazione di civile protesta indetta su una questione che sta catalizzando l’attenzione da circa un mese, quando fu l’ex sindaco Danilo Bianchi a postare notizia e foto sul proprio profilo Facebook.

"Per nessuno di noi anghiaresi, dall’amministrazione ai cittadini, vi è un ragionevole interesse all’edificazione di questa antenna", aveva scritto nei giorni scorsi il comitato, chiedendo la conseguente sospensione dei lavori.

La petizione è stata indirizzata al Comune, nonostante il sindaco Alessandro Polcri abbia ribadito l’impossibilità di fare qualcosa, dal momento che quell’area – situata lungo la strada che collega il centro abitato con il santuario della Madonna del Carmine – non è sottoposta a vincolo paesaggistico, per quanto di particolare bellezza nel territorio sotto questo profilo.

I cittadini sarebbero inoltre preoccupati per le conseguenze sulla salute pubblica, specie nei confronti di chi risiede nelle vicinanze dell’antenna, ma sembra che anche sotto questo profilo le distanze di sicurezza siano state rispettate.

Vi è poi il risvolto della possibile indennità ai titolari degli immobili limitrofi per la riduzione di valore delle loro proprietà dovuta alla presenza del ripetitore: anche di questo si parlerà nel sit-in pomeridiano, perché potrebbe spettare all’amministrazione comunale per non aver informato la popolazione nemmeno con una pubblicazione sull’albo pretorio.

C.R.