Sirene delle meraviglie. Tirolesi, Prato e Fortezza. Oggi il primo assaggio. La mappa della sosta

di Matteo Marzotti

AREZZO

I cartelli stradali, con l’apposita segnaletica per i turisti che arriveranno dalla stazione e dai principali parcheggi (Baldaccio, Mecenate, Tarlati, Pietri) sono stati posizionati con un colore rosso tipico del Natale a fare da sfondo alle indicazioni per le attrazioni. La Città del Natale sta per accendere le sue luci. Il taglio del nastro vero e proprio è in calendario nel pomeriggio, ma già questa mattina dalle 10 via alla giornata di esordio, mentre domani sarà la prima domenica che metterà alla prova l’imponente macchina organizzativa che ha potenziato l’offerta in termini di intrattenimento e non solo. Iniziando il tour dalla parte bassa, dalla stazione, ieri i commercianti stavano ultimando e sistemando le casette di legno tra Piazza Risorgimento e Piazza San Jacopo. Impossibile non notare come il traino della Città del Natale abbia coinvolto negozi, bar e ristoranti che hanno messo in bella mostra i propri addobbi. In San Francesco la Lego Brick House, un vero spazio espositivo e creativo dedicato alle opere realizzate con i mattoncini più famosi al mondo, attende i più piccoli, ma anche i genitori per quello che è un classico intramontabile e che unisce più generazioni. Non va dimenticata certo Guido Monaco dove si troveranno gli stand delle "arti fatte a mano".

Le piazze saranno il piatto forte dell’evento che animerà da oggi fino a dopo Natale la città. E così dopo piazza della Badia è impossibile non passare in Piazza Grande, dove il mercato tirolese a firma Ascom insieme alla casa di Babbo Natale rappresenta di fatto una delle attrazioni cardine di tutta la manifestazione. Ma Piazza Grande sarà anche uno dei luoghi e dei monumenti che vestiranno i giochi di luci, le installazioni che permetteranno di ammirare il centro storico con uno sguardo diverso, a partire dalle 17. E poi c’è il Prato. Come ricordato anche dall’assessore Chierici, presidente di InTour, quest’anno le casette di legno sono cresciute di numero, arrivando a toccare le 40 unità. Qui hanno trovato posto (e conferma) la ruota panoramica e la rinnovata pista del ghiaccio e la giostra con i cavalli. E poi ecco ancora giochi di luci: oltre 600mila led accenderanno 8mila metri quadrati nel bosco, compresa la passeggiata che porta verso la Fortezza, ma con un occhio alla sostenibilità creando una atmosfera particolare. Poi c’è la Fortezza dove Eventar ha curato un allestimento che valorizzerà anche le opere e la struttura del sito nel bel mezzo di un villaggio degli elfi. La Città del Natale animerà anche altre piazze come ad esempio San Domenico grazie all’impegno di Arezzo Comunità con il tema del volontariato che sarà il grande protagonista, mentre la Provincia aprirà le porte del proprio atrio per la mostra sui presepi provenienti da varie parti del mondo.

Sul fronte della sosta per i residenti del centro storico è stato riservato una parte del parcheggio Pietri. Per gli autobus ci sono le aree del Rossellino e di viale Baldaccio. Per i camper l’area di via Tarlati darà una mano, oltre agli spazi di via Giovanni da Palestrina e via Duccio da Boninsegna. Per le auto invece oltre alla sosta nei multipiani (Mecenate e Baldaccio) sarà possibile sostare con tariffa giornaliera nel parcheggio di Arezzo Fiere e da qui prendere la navetta per il centro e la Città del Natale. Scaricando e servendosi della app di Atam sarà possibile beneficiare di un sconto per la sosta negli spazi a raso.