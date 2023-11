"sinergia tra istituzioni"

1"Al via l’Osservatorio scolastico aretino, uno strumento di analisi, di supporto alla genitorialità, di promozione del successo formativo e di tutela dei minori" spiega in vicesindaco Lucia Tanti (nella foto). "Una alleanza forte tra istituzioni scolastiche e comuni per accompagnare i ragazzi da zero a diciotto anni. Un lavoro importante che ha preso forma grazie all’Itis, alle molte scuole aretine e alla preziosa vicinanza del provveditorato. Obiettivo dell’Osservatorio sarà mettere a sistema tutti gli strumenti e le opportunità per accompagnare gli studenti in tutto il loro percorso – da zero a diciotto anni – dando stabilità ad una serie di azioni quali: analisi dei fenomeni di dispersione, di abbandono scolastico e di insuccesso; studio di metodologie comuni che prevedano percorsi di sostegno, di indirizzo e di condivisione; analisi dei risultati scolastici degli alunni, tutela dei minori e stimolo all’orientamento e al successo formativo. Centrale sarà il rapporto diretto con gli studenti e le loro famiglie anche attraverso incontri e seminari serali così da costruire una vera comunità capace di fare fronte insieme alle sfide della formazione e dell’educazione. L’Osservatorio si doterà di un gruppo di lavoro costituito da docenti, rappresentanze dell’Ufficio scolastico territoriale e del Comune di Arezzo che, con questa progettualità, rafforza ancora l’idea delle scuole come luoghi strategici di comunità".