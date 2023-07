Sindaco, ecco chi sfida Vadi I 5 Stelle schierano Pierazzi

di Marco Corsi

Subito dopo le vacanze estive a San Giovanni, e non solo, inizieranno ad accendersi i motori in vista delle elezioni amministrative del 2024. Nella città di Masaccio, al momento, l’unica certezza è rappresentata dalla candidatura nelle file del centro-sinistra del sindaco uscente Valentina Vadi. Nessun dubbio infatti sul bis da parte dell’ex consigliere regionale, che punta ad un nuovo successo per consolidare il suo percorso amministrativo. Per quanto riguarda invece le altre forze politiche, la situazione non è ancora chiara e soprattutto non delineata. Un po’ di chiarezza l’ha fatta nei giorni scorsi la Lega, che è uscita ufficialmente allo scoperto con affermazioni piuttosto esplicite. Il partito di Salvini ha sottolineato che è prematuro parlare di trattative "almeno con quel piglio deciso che alcuni partiti delle opposizioni manifestano, alla ricerca di alleanze numeriche, forse, e non di proposte". Insomma, come a dire, ci possiamo anche sedere attorno a un tavolo, ma parlando di programmi e non di percentuali di voto. Altro aspetto che è stato evidenziato è quello legato al ruolo del Carroccio.

Un ruolo che dovrà essere centrale all’interno della coalizione di centrodestra. Una coalizione che quindi si presenterà unita alle amministrative sangiovannesi e risulta difficile un accordo con altre forze politiche, nello specifico le liste civiche. E sono proprio i civici a dover sciogliere molti dubbi. Risulta chiaro che un accordo elettorale con un’altra forza in campo sarebbe importante in vista della "battaglia" politica nei confronti del Pd e dei suoi alleati, ma al momento è improbabile, anche se in politica niente è impossibile. Se le elezioni ci dovessero essere tra poche settimane le liste civiche sangiovannesi si presenterebbero quasi sicuramente da sole e con un candidato espressione del movimento.

Già, perché chi si confronterà con Vadi alle prossime amministrative, questo è certo, sarà un esponente civico. Tra i nomi che si fanno quello di Claudio Lalli, ma non si possono escludere anche altri consiglieri, come ad esempio Stella Scarnicci. Molto improbabile, per non dire quasi impossibile, una nuova scesa in campo di Francesco Carbini, sulla cui candidatura, negli ultimi giorni, si sono riaffacciate nuove voci. Ma l’ex consigliere comunale difficilmente si ripresenterà alle elezioni. Per quanto riguarda infine il Movimento 5 Stelle, risulta difficile prevedere un’alleanza con il Pd. Probabilmente i pentastellati si presenteranno da soli e il candidato potrebbe essere nuovamente Tommaso Pierazzi.