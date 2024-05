Sinatti, parte la missione Euro 2024. Da domani via al raduno azzurro. E nel futuro c’è il Napoli di Conte

L’operazione Euro 2024 scatterà ufficialmente tra poche ore. Domani i calciatori pre-convocati dal ct Luciano Spalletti raggiungeranno il centro tecnico di Coverciano, base operativa fino alla partenza per Iserlohn, sede del ritiro in terra tedesca. Ad accogliere gli azzurri ci sarà anche lui: Francesco Sinatti, classe 1985, aretino doc, per la precisione originario di Policiano. Sarà lui insieme a Franco Ferrini a curare ogni aspetto riguardante la preparazione atletica della Nazionale.

Premiato giusto un anno fa da Antonio Conte nel corso dell’edizione 2023 del Timone d’Oro dell’assoallenatori di Arezzo, per la vittoria dello scudetto con il Napoli di Luciano Spalletti, Sinatti lo scorso settembre è entrato a far parte del Club Italia voluto fortemente proprio da Spalletti. Una carriera che - dopo la Laurea in Scienze Motorie nel 2012 - è partita da Empoli insieme a Maurizio Sarri con il quale ha vissuto anche l’esperienza con il Napoli. Ma nel suo curriculum c’è posto anche per l’avventura in Turchia con Francesco Farioli, un altro giovane tecnico toscano in rampa di lancio, il primo allenatoreitaliano nella storia dell’Ajax con cui ha firmato pochi giorni fa un contratto triennale. Poi il ritorno in Italia e la storia recente con la vittoria dello scudetto con il Napoli di Spalletti che ne ha apprezzato le competenze chiamandolo poi in azzurro.

Tra l’altro per Sinatti gli ultimi mesi sono stati un caso a dir poco particolare nel panorama calcistico italiano. Già perchè dopo l’esonero di Mazzarri e del suo staff tecnico a febbraio, il Napoli ha affidato la panchina a Francesco Calzona (anche lui in Campania con Sarri e aretino d’adozione) già ct della Slovacchia. E insieme a Calzona, che aveva ottenuto il via libera dalla federazione slovacca, anche quella itlaiana ha concesso il via libera a Sinatti che quindi è potuto tornare a lavorare per un club senza lasciare l’incarico per la nazionale italiana.

A marzo, alcune testate specializzate legate al Napoli, hanno riportato la notizia del suo rinnovo di contratto con il club di De Laurentiis che in queste ore sta provando a chiudere l’accordo con Antonio Conte. Stando alle ultime indiscrezioni Sinatti potrebbe far parte del nuovo corso partenopeo con l’ex ct e allenatore dell’Arezzo. Prima però c’è la missione Euro 2024 con l’Italia campione in carica che sogna un’altra estate magica.

Matteo Marzotti