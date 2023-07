Silvia, 27 anni, dall'arte al mulino, un progetto per produrre benessere

Nonno Gigi sarebbe fiero di lei. Silvia ha preso in mano il suo futuro dalle mani del fondatore dell’azienda di famiglia. Ha fatto di più: ha ingranato la marcia e cambiato identikit; non più un vivaio ma un mulino. Fiori e piante hanno fatto spazio a farine alimentari e pasta artigianale. A 27 anni, Silvia non si è fermata alla laurea triennale in storia dell’arte, è andata oltre. Nel tempo sospeso del Covid ha trovato la strada che il nonno le aveva tracciato. Dall’arte ai chicchi dei grani antichi e i cereali coltivati nei campi dell’azienda: Silvia ha deciso che tornare alla terra significava per lei andare avanti. E così ha investito nel suo progetto: un mulino in legno con doppia macina; passa da qui la nuova dimensione e l’obiettivo: "Produrre benessere".

LuBi