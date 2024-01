Silent book e le novelle di Calvino, appuntamento a Palomar

Sarà il silent book il protagonista del prossimo appuntamento con la rassegna per la promozione della lettura "Le piazze del sapere" promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e associazione culturale Pandora. Stamani alle 11 a Palomar, la casa della cultura, si terrà il primo dei due eventi curati dall’insegnante e formatrice Francesca Failli: un laboratorio creativo per ragazzi da 8 a 10 anni e famiglie per creare una nuova avventura con i personaggi del silent book "Il ladro di polli" di Beatrice Rodriguez. I libri senza parole sono basati esclusivamente sulla sequenza delle immagini e usano illustrazioni o fotografie. L’assenza di testo elimina barriere di tipo linguistico o culturale favorendo la comprensione. Condividere un libro senza parole significa lasciar leggere il bambino e semplicemente accompagnarlo nella formulazione della storia, stimolarlo a notare certi dettagli, a soffermarsi su alcuni particolari, invitarlo a dare la sua interpretazione, a parlare. Francesca Failli, appassionata di estetica e linguaggi non verbali si è laureata in filosofia nel 1992; ha collaborato con l’Università di Magistero di Firenze per progetti multimediali nell’ambito dei beni culturali e della didattica e per una ricerca sugli aspetti cognitivi dei bambini e la loro rappresentazione grafica. Ha lavorato prima nell’editoria digitale. Insegna nella scuola primaria integrando esperienze di educazione non formale e MusicArTerapia. Oggi si dedica alla formazione e ai laboratori utilizzando i silent book e fotografie. Si prosegue poi nel pomeriggio con l’appuntamento del ciclo Calvino 100 il programma di iniziative pensate per celebrare il grande intellettuale italiano del Novecento nel centenario della sua nascita. Alle 17,30, sempre a Palomar, si svolgerà l’incontro con l’esperta di letteratura italiana contemporanea Francesca Cullurà dal titolo: "Le novelle di Italo Calvino e il rapporto con la loro versione cinematografica".