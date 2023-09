Signorelli, stagione grandi firme. Un viaggio in dodici spettacoli tra Özpetek, Bisio e Solfrizzi

Guanciale e Montanari, Solfrizzi e Natoli, Bisio e Özpetek. Sono solo alcuni dei volti noti che calcheranno il palcoscenico del teatro Signorelli di Cortona per la stagione di prosa in partenza tra meno di un mese. Dodici spettacoli, due turni di rassegna per un viaggio fra spettacoli, opere, commedie e concerti. Una stagione che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cortona, l’Accademia degli Arditi e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. "Siamo prossimi all’apertura della nuova stagione teatrale – conferma il presidente dell’Accademia degli Arditi Mario Aimi - la formula con cui ci presentiamo è quella consueta che ha avuto negli anni passati un risultato brillante. Ad aprire il cartellone il 19 ottobre ci penseranno Lino Guanciale e Francesco Montanari con lo spettacolo "L’uomo più crudele del mondo" di Davide Sacco. Il 7 novembre è il turno di Giuseppe Zeno e Euridice Axen con la rivisitazione dell’opera di Lina Wertmuller "Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto". Si cambia registro dal 9 novembre quando sarà protagonista l’Orchestra filarmonica pugliese con l’esibizione su musiche di Mozart e Rachmaninov. A seguire è il turno della danza con "Callas Callas", a cura della Compagnia Opus Ballet. Il Teatro Signorelli "festeggerà" il Natale (il 15 dicembre) con il concerto dell’Orchestra regionale della Toscana, diretta da Diego Ceretta.Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli apriranno il 2024 con una commedia intramontabile Come "L’anatra all’arancia" (il 18 gennaio) di William Douglas Home e Marc-Gilbert Sauvajon, Il 29 gennaio va in scena un omaggio alla commedia dell’arte con "Arlecchino muto per spavento" della compagnia Stivalaccio Teatro. A Claudio Bisio spetterà l’onere e l’onore del primo doppio spettacolo in cartellone.

Il 5 e il 6 febbraio salirà sul palcoscenico con "La mia vita raccontata male" di Francesco Piccolo. Altro doppio appuntamento, il 20 e il 21 febbraio, con "Magnifica presenza" di Ferzan Özpetek, che dopo il successo di "Mine vaganti" torna a teatro con l’adattamento di un altro dei sui successi cinematografici. "Tre uomini e una culla" è lo spettacolo di Coline Serreau con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana in programma il 29 febbraio. Per la giornata dedicata alla Festa della Donna si romperanno gli stereotipi di genere con lo spettacolo "Amanti" di Ivan Cotroneo, interpretato da Massimiliano Gallo con Fabrizia Sacchi. A chiudere la rassegna un altro appuntamento con la danza: il 21 marzo spazio allo spettacolo "Anastasia, nato da un’idea di Roberta Ferrara e diretto da Michelangelo Campanale. La campagna abbonamenti si apre per i rinnovi da oggi fino al 1° ottobre.