Signorelli schiera i suoi trenta tesori Una pala ritrovata, patto con gli Uffizi

di Laura Lucente

CORTONA

Saranno alla fine una trentina le opere di Signorelli provenienti da prestigiosi musei italiani ed esteri, compresi importanti prestiti da collezioni private e da oltreoceano che arriveranno a Cortona per celebrare uno dei maggiori interpreti della pittura rinascimentale. "Signorelli 500. Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia" è l’attesissima esposizione in programma al Maec dal 23 giugno all’8 ottobre, promossa dal Comune, dall’Accademia Etrusca e sotto l’egida del Comitato Nazionale per le celebrazioni: tutto organizzato da Villaggio Globale International e curata da Tom Henry, professore all’Università di Kent. "La mostra – spiegano gli organizzatori - si concentra sulla produzione pittorica del Maestro per ripercorrerne la carriera, rendendo evidente la portata e l’originalità della sue invenzioni tanto ammirate da Vasari, "un faro per i grandi del Rinascimento". Tra quelli già definitivi spicca "La Vergine con il Bambino e San Giovanni Battista" del Museo Jacquemart-André di Parigi, mentre dagli Uffizi arriverà "La crocifissione e La Maddalena": Uffizi che presteranno anche 3 predelline dedicate all’Annunciazione e Adorazione dei Pastori. Dal National Gallery di Dublino ci sarà l’olio su tavola raffigurante la "Cena in casa di Simone il fariseo" mentre da Capodimonte di Napoli arriverà "L’adorazione del Bambino" opera realizzata da Signorelli tra il 1493 e il 1498. Tra le chicche spicca la ricomposizione per quanto ancora possibile della straordinaria Pala di Matelica, realizzata nel 1504-1505, smembrata e dispersa per il mondo a metà del XVIII secolo.

Cinque i prestiti che serviranno a ricomporla: provengono dal National Gallery di Londra, e da collezionisti privati di Londra, Roma e New York. Per l’occasione il Comune si farà carico di restaurare una parte della pala, per riproporla al pubblico in tutta la bellezza. Da segnalare anche la presenza di due preziosi pannelli con la "Nascita" e "Il miracolo di San Nicola" per la prima volta di ritorno in Italia dagli Stati Uniti d’America (Atlanta); e ancora il ricongiungimento, mai riuscito in epoca moderna, della tavola centrale del Polittico della chiesa di Santa Lucia a Montepulciano - raffigurante la "Madonna e il Bambino in trono" - con la relativa predella, composta da tre pannelli in prestito dagli Uffizi di Firenze, in cui Signorelli mostra tutta la sua vena narrativa.

Altre opere arriveranno anche dal Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto, dalla Pinacoteca Civica di Volterra e dalla Pinacoteca Comunale di Sansepolcro. La mostra si integra con gli "Itinerari di Signorelli" - in città, in particolare al Museo Diocesano e nella chiesa di San Niccolò, e nelle località tosco umbre custodi di importanti testimonianze del Maestro. La mostra sarà accompagnata anche da un denso programma di eventi di accompagnamento, previsti fin dal prossimo marzo.