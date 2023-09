Signorelli, mostra record La no stop di visitatori fa slittare la chiusura

di Laura Lucente

Signorelli 500 è stata prorogata. La mostra che celebra il maestro del Rinascimento in occasione dei 500 anni dalla morte si allunga al 22 ottobre. Ad annunciarlo ci ha pensato l’amministrazione comunale e l’Accademia Etrusca che hanno deciso di estendere il periodo dell’esposizione dedicata al grande artista.

Due settimane in più utili ad attrarre in città maggiore pubblico, ma soprattutto per intercettare le scolaresche interessate a una mostra di questa entità. A proposito di pubblico: dal 23 giugno ad oggi sono oltre 18 mila i biglietti staccati per il percorso espositivo ospitato nelle sale del Maec e che raccoglie 30 dipinti di Signorelli provenienti da tutto il mondo.

"Grazie ai numeri dei visitatori, per venire incontro alle esigenze del mondo della scuola e con una stagione turistica che si allunga sempre più, abbiamo valutato di compiere un ulteriore sforzo e prolungare la mostra – conferma il sindaco Luciano Meoni – il successo di pubblico è stato sopra ogni aspettativa". Tra coloro che hanno appena omaggiato la mostra anche il direttivo interprovinciale di Firenze e Arezzo della Confcommercio, protagonista di una serata a Palazzo Casali dove l’arte e la bellezza della mostra si è unita alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Ad accogliere imprenditori e collaboratori dell’associazione di categoria c’erano il presidente Aldo Cursano, il vice presidente Francesco Butali e il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni.

"La visita rientra nel percorso avviato a seguito del processo di unificazione delle due province e che ci dà modo di conoscere le peculiarità di entrambe, di confrontare le migliori pratiche e, perché no, di esportarle altrove", ha confermato Marinoni. "Cortona è una città bellissima – gli fa eco Butali – ed è importante che riesca a conservare e proteggere il suo equilibrio senza lasciarsi stravolgere dal turismo, non è facile, perché ci sono diverse sfide da affrontare, come l’impoverimento della rete commerciale nei borghi di piccole dimensioni, oppure il processo di ‘espulsione’ dei residenti dai centri storici per fare spazio alle locazioni turistiche".