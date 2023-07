Signorelli, la vita tra le opere Tour tra i gioielli in mostra

di Liletta Fornasari

Cinquecento anni fa, il 16 ottobre del 1523, moriva a Cortona, sua città natale, Luca Signorelli, mettendo fine ad una lunga e fervida vita, iniziata intorno al 1450. Quella stessa Cortona che nel giorno delle esequie accompagnò la salma dell’artista – noto per amare il vino buono e l’apicoltura, oltre che attivo nella politica locale,- con un lungo corteo funebre verso la tomba di famiglia nella chiesa di San Francesco, celebra oggi il suo illustre concittadino, "onorato da’ poeti con molti versi", con una mostra raffinata a Palazzo Casali-Maec, visitabile fino all’8 ottobre. Promossa dal Comune di Cortona, dal Maec sotto l’egida del Comitato Nazionale per le celebrazioni istituito dal Mic, la mostra è stata organizzata da Villaggio Globale e curata da Tom Henry, autore di una monografia su Signorelli nel 2012.

Intellettualmente vivace, dal temperamento irrequieto e girovago, non per caso definito da Giovanni Santi, padre di Raffaello, spirito "pelegrino", nella sua carriera Luca di Cortona è passato dalla lezione pierfrancescana, alle tensioni lineari di matrice verrocchiesca, lavorando per prestigiosi committenti, come ad esempio sui ponti della Sistina per volere di Sisto IV, a fianco di Perugino, Botticelli, Bartolomeo della Gatta, Ghirlandaio, Pinturicchio e Rosselli. La mostra di Cortona riunisce una trentina di opere, selezionate dal curatore e provenienti anche da musei stranieri, oltre che da collezioni private, con l’intento di ripercorrere le tappe più importanti dell’attività di Luca, iniziando dalla formazione con la giovanile Presentazione al tempio (collezione privata), databile al 1464-1465.

Signorelli si è più volte spostato, tra Loreto, Orvieto, Roma, Firenze, Monteoliveto. Già questo aspetto ha determinato una notevole diffusione dei suoi lavori, fenomeno "aggravato" dalle vendite ottocentesche e novecentesche, dettate dalla grande riscoperta dei cosiddetti primitivi. Documentato con dipinti significativi è anche il momento dell’apice del successo, quello dell’ impresa di San Brizio ad Orvieto, seguito però da una fase di declino, che lo videro lavorare in provincia ai margini dei grandi centri.

Operazione importante della mostra è la ricostruzione della pala dell’altare maggiore di Sant’Agostino a Matelica, oggi ridotta a sette frammenti distribuiti in raccolte diverse e realizzata tra il 1504 e il 1505 a Cortona e poi condotta in loco, dove rimase fino al 1736.

All’esposizione si affianca anche una rete territoriale di itinerari, oltre che un ottimo catalogo curato sempre da Tom Henry e ricco di contributi importanti, anche per quanto riguarda la lettura iconografica dei capolavori del cortonese.