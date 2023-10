Signorelli esalta il Maec. Oltre 36mila visitatori: "Una scommessa vinta"

di Luca Amodio

Più di 36 mila ingressi, più di 900 solo oggi, e un selfie con lo staff del Maec di Serra Yilmaz, attrice e musa del regista Ozpetek. Così si chiude la mostra dell’anno della città Etrusca, "Signorelli500, maestro Luca da , pittore di Luce e Poesia", dedicata alll’artista cortonese nel quinto centenario dalla morte. "La scommessa è stata vinta: lo diciamo oggi con il senno di poi", esordisce così il sindaco Luciano Meoni, nella conferenza stampa di chiusura dell’evento di ieri pomeriggio. "Questa è la chiusura della mostra, certo, ma solo una chiusura fisica – prosegue il primo cittadino – perché da domani dobbiamo continuare a promuovere il nostro patrimonio artistico verso l’esterno, dobbiamo continuare ad essere gli ambasciatori nel mondo delle bellezze della nostra ". Un percorso iniziato a giugno, col taglio del nastro a Palazzo Casali, alla presenza del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi e al governatore della Regione Eugenio Giani, entrambi grandi sponsor della manifestazione messa in piedi dall’amministrazione comunale e dall’Accademia Etrusca con il supporto di Villaggio Globale International che ha ricondotto nella patria di Signorelli più di 30 opere.

Un cammino di 123 giorni che ha portato il mondo a e nel mondo. Sì perché l’artista è stato il testimonial della città etrusca (e della Toscana intera) almeno a guardare i numeri: basti pensare che l’evento è stato al centro di oltre 350 pubblicazioni in quotidiani e riviste specializzate in Italia, in Europa e negli Stati Uniti e che sono ben 5 milioni le persone che sono state raggiunte dalla campagna pubblicitarie sui social. Il risultato, per usare le parole degli organizzatori, è stato (anche) ridare dignità a quel pittore sempre declassato come da seconda categoria.

Non a caso, dice Tom Hanty, curatore della mostra: "Questo è il vero anno signorelliano come testimonia l’irripetibile esperienza di ricomporre i frammenti della Pala di Matelica e il piacere di vedere tante persone in mostra a guardare e a studiare tutte le opere". "Abbiamo organizzato una evento che ha superato le più rosee previsioni, con un numero di presenze mai raggiunte" conclude l’assessore alla cultura Francesco Attesti facendo riferimento al sorpasso dei 31mila visitatori della mostra con le collezioni del Louvre.