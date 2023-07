Signorelli a quota 6mila Il cardinale Bassetti stregato dalle opere "Una mostra speciale"

di Laura Lucente

Oltre seimila biglietti staccati dal Maec per "Signorelli 500. Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia". A poco più di un mese dall’apertura (il 23 giugno) la città brinda ad un bel successo di pubblico per quello che è considerato sicuramente l’appuntamento culturale più importante del 2023. È il Comune a snocciolare i numeri che vengono confrontati con quelli dello stesso periodo dell’anno scorso. Una differenza di circa il triplo, che indica il valore aggiunto apportato dalla mostra su Signorelli che ha appena ricevuto un ospite d’eccezione. È il cardinale Gualtiero Bassetti che si è goduto una visita speciale all’interno delle sale del Maec accompagnato da Eleonora Sandrelli, curatrice degli itinerari di "Signorelli 500". Bassetti, già presidente della Cei e già vescovo della diocesi aretina dal 1998 al 2009, è stato accolto dal sindaco Luciano Meoni. "Siamo stati onorati della visita del cardinale Bassetti - conferma il primo cittadino –; voglio ringrazialo per averci omaggiato della presenza e sono lieto per la sensibilità e l’apprezzamento che ha dimostrato per le opere e per l’arte di Luca Signorelli".

Il cardinale, conferma anche Sandrelli, "è rimasto molto colpito sia del fatto che Cortona sia stata in grado di organizzare un’operazione così imponente, visto il numero di opere e le provenienze, sia dalla qualità dei capolavori esposti e dalla profonda conoscenza delle sacre scritture da parte del Signorelli che vi si percepisce".

A Cortona sono arrivati per l’occasione prestiti da mezzo mondo. Ventotto le opere in mostra, arrivate da gallerie del calibro degli Uffizi di Firenze, il Museo Nazionale Capodimonte di Napoli, la Fondation Jacquemart-André di Parigi fino alla National Gallery di Londra, la National Gallery of Ireland di Dublino, High Museum of Art di Atlanta, tanto per citarne alcuni.

Molte anche le opere che provengono da collezioni private e hanno contribuito a ripercorrere la carriera dell’artista, rendendo evidente la forza del suo colorismo, la portata e l’originalità delle sue invenzioni. "La strada delle grandi mostre era già stata tracciata anche precedentemente, ma Signorelli 500 sta dimostrando che è possibile anche per Cortona entrare nel novero dei grandi eventi museali nazionali", commenta l’assessore alla cultura Francesco Attesti.

"Il risultato è frutto di una programmazione partita tre anni fa, di contatti personali che hanno creduto nel progetto e hanno appoggiato l’iniziativa. Mi aspetto che quest’anno i biglietti venduti faranno rilevare in senso assoluto il dato più alto di sempre, per averne la conferma dobbiamo solo attendere l’autunno". Una mostra che non si sviluppa solo nelle sale del Maec, ma che coinvolge tutta Cortona, grazie alle innumerevoli opere che il maestro ha lasciato nella città natale. Molte sono gelosamente custodite all’interno delle sale del museo Diocesano, oltre che nella chiesa di San Niccolò, al Palazzone e nella chiesa del Calcinaio.