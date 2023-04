Siglata l’intesa per la sostituzione di 2700 punti luce

SANSEPOLCRO

L’annoso problema della pubblica illuminazione a Sansepolcro ha compiuto il primo significativo passo verso la soluzione. E’ stato infatti siglato il contratto fra Comune ed Hera Luce per la sua gestione e riqualificazione: prevista la sostituzione di oltre 2.700 punti luce obsoleti con nuovi apparecchi a led, che garantiranno un risparmio energetico pari al 67% ovvero 1.224.396 Kwh all’anno, pari a 494 tonnellate di CO2 che non saranno emesse nell’atmosfera ogni anno. Un grandissimo taglio ai consumi per l’illuminazione pubblica di Sansepolcro, che corrisponde al consumo medio annuo di circa 454 famiglie. Inoltre, l’energia elettrica fornita sarà certificata verde al 100%. Sono questi alcuni dati del progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica offerta da Hera Luce per il Comune di Sansepolcro, attivato tramite la convenzione Consip – servizio luce 4, valido per tutto il territorio dell’Umbria e della Toscana: un completo restyling che coinvolgerà tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale, per illuminare in modo più "green" e più efficace le strade e i monumenti della città. Oltre alla sostituzione dei punti luce, si procederà con la riqualificazione e sostituzione di 283 sostegni, con l’adeguamento di 18 quadri elettrici, con l’installazione di 83 sistemi di telecontrollo e monitoraggio dell’illuminazione. Saranno infine sostituiti oltre 5 chilometri di linea elettrica.

Il progetto rappresenta un’applicazione concreta dell’economia circolare e un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi per il 2030 dell’agenda sostenibile delle Nazioni Unite, in piena armonia con le politiche europee del Green Deal e le politiche di carbon neutrality. "Giungiamo al termine di un percorso che ci ha permesso di individuare in Hera Luce, uno dei più affidabili player in questo settore, il partner che ci accompagnerà nel rinnovamento totale della pubblica illuminazione a Sansepolcro". Queste le parole dell’assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi, che aggiunge: "Ogni punto luce verrà sostituito con una moderna tecnologia Led e verrà inoltre messo a norma tutto l’impianto della città. Un risultato questo atteso da anni".