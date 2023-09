Sicurezza stradale. Tutto sulla giornata

Una giornata dedicata alla sicurezza stradale proprio nei pressi di uno dei tratti più pericolosi del territorio, quello della Sr 71 Umbro Casentinese in zona Castelnuovo di Subbiano, teatro di tragici e ripetuti incidenti mortali. Nell’area adiacente a questo tratto, messa a disposizione da Marino fa Mercato, la Pro Loco Subbiano, Arezzo Motori e la Federazione Motociclistica Italiana organizzano per oggi una giornata per rinnovare l’attenzione alla sicurezza sulle strade. "Usa la testa per non perdere la vita" è il motto dell’iniziativa, che ha riscosso l’adesione e il patrocinio di Regione, Provincia, Comuni di Arezzo, Subbiano e Capolona, AciI Arezzo, Coni, Asl Toscana Sud Est e Calcit e la collaborazione di forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, 118, Provveditorato agli Studi, Vespa Club Arezzo, Serd e Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione Sirio Donato di Arezzo.