"Sicurezza stradale, no a teatrini" Auto incidentata esposta: è polemica

di Luca Amodio

"Le vittime della strada chiedono rispetto e non teatrini".

Non è piaciuta al Pd di Castiglion FIorentino l’iniziativa dell’amministrazione comunale di esporre la carcassa di un auto incidentata in piazza Garibaldi, alle porte del paese, con alle spalle la scritta "meglio perdere un secondo per la vita, che la vita in un secondo". "Vogliamo che questo messaggio serva per evitare incidenti alcuni dei quali provocano decine e decine di vittime", aveva spiegato il sindaco Agnelli lunedì ai giornalisti durante la presentazione. "Questo gesto è stato giudicato da molti come uno spettacolo di scarsa sensibilità verso il dolore e la morte", sostiene la sezione locale dei Dem sulla propria pagina facebook in cui ha apostrofato con dure parole quella che lunedì scorsa è stata presentata come la prima tappa di una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Il progetto è stato pensato dall’amministrazione comunale castiglionese e si svilupperà nelle prossime settimane in una serie di incontri con le scuole del territorio, medie e superiori, dove gli studenti incontreranno associazioni e discuteranno del problema. Ma il primo atto non è affatto piaciuto ai Dem che non hanno aspettato un attimo a formulare la loro critica.

"Basta con il teatrino – prosegue perentoria la nota stampa – servono fatti e non solo parole per garantire la sicurezza stradale e così rispettare la dignità delle vittime degli incidenti". Perché, continua il partito democratico castiglionese nel post social. "L’educazione non può essere fatta con gli show a richiede un impegno costante e concreto per rendere le strade più sicure ed educare gli automobilisti".

E poi il richiamo frontale al sindaco Mario Agnelli: "Si invita il sindaco a portare questo messaggio di civiltà nelle scuole per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale", prosegue lo schieramento. Infine la proposta della sezione locale dei democratici che suggerisce all’amministrazione e al primo cittadino di seguire la strada della prevenzione. "Suggeriamo di impegnarsi nella prevenzione degli incidenti, con la presenza di pattuglie e vigili durante i fine settimana e con interventi di sicurezza sulle strade come l’illuminazione, i marciapiedi e i passaggi pedonali".