Sicurezza per il centro Un vertice col prefetto

MONTEVARCHI

Operazioni straordinarie delle forze dell’ordine, incremento del personale al commissariato di Polizia di Montevarchi, controlli a tappeto della Finanza e disponibilità dei Carabinieri a raccogliere le denunce dei cittadini. Sono questi gli impegni assunti dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Maddalena De Luca, che si è riunito ieri in Palazzo del Podestà. Un incontro sollecitato dal sindaco Chiassai per fare il punto della situazione su episodi di microcriminalità e vandalismo che hanno colpito soprattutto le attività commerciali nel centro storico.

"Ho avuto modo di prendere atto della piena disponibilità del Prefetto, Questore e Forze dell’Ordine – ha affermato il primo cittadino – che hanno compreso la complessità di una condizione legata ad azioni ripetute con frequenza da un numero molto ristretto di soggetti dai comportamenti illeciti".

Il sindaco ha poi illustrato gli interventi che verranno adottati per alleviare la preoccupazione generalizzata della cittadinanza: "Il Questore – ha aggiunto – ha mostrato anche la totale disponibilità a continuare ad intraprendere sul territorio operazioni straordinarie non solo nelle ore mattutine, ma anche nelle ore pomeridiane e serali. Un altro aspetto importante è la richiesta che il Questore ha formalizzato per un aumento di personale delle forze di Polizia carenti da decenni nel comune di Montevarchi, pur essendo comunque anche riuscita ad ottenere almeno una volante di pattuglia nel serale. La Guardia di Finanza continuerà fattivamente con i controlli straordinari alle attività, sullo spaccio di sostanze stupefacenti e sulle abitazioni per verificare che tutto sia in regola dal punto di vista degli affitti".

F.T.