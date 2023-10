Sicurezza in tavola. Pier Luigi Rossi insegna all’università di Siena

Pier Luigi Rossi è stato nominato professore a contratto all’università di Siena.

Il suo insegnamento annuale è:

"I sistemi di qualità e sicurezza nutrizionale" nel dipartimento studi giuridici.

La materia insegna il rapporto tra salute e sicurezza alimentare e le leggi europee e italiane nella produzione agro-alimentare.

È una materia di robusta attualità e di vivo interesse pubblico per l’arrivo commerciale di nuovi alimenti sulle tavole italiane. La sicurezza alimentare e nutrizionale è l’assenza di inquinanti chimici, fisici e microbiologici negli alimenti nei supermercati, ristoranti, nelle tavole dei cittadini. Rossi porta nella sua docenza tutta la sua esperienza professionale di medico specialista in scienza della alimentazione. L’insegnamento è materia obbligatoria, in quanto riconosciuta come essenziale nella formazione dei laureandi in servizi giuridici.

La laurea acquisita consente lo sviluppo di concreta attività lavorativa nel vasto settore agro-alimentare locale e internazionale. Numerosi studenti richiedono di realizzare la loro tesi di laurea al medico aretino riconoscendo l’importanza degli argomenti insegnati da Rossi.