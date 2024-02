Sicurezza dei torrenti. Bennati: "Lavori urgenti"

Sicurezza Idrogeologica. Ormai è una priorità per tutta la Valdichiana. Dopo gli interventi del comune di Cortona e di Castiglion Fiorentino, arriva anche il piano di Monte San Savino che insieme al Consorzio di Bonifica Alto Valdarno sta mettendo in atto una serie di investimenti per la sicurezza del territorio in caso di eventi atmosferici estremi che sempre di più - complice la crisi climatica - mettono a repentaglio il territorio. "Penso che sia assolutamente fondamentale che ogni Comune intervenga a tutela del proprio territorio - spiega Gianni bennati, sindaco di Monte San Savino - spesso i comuni non hanno le risorse necessarie per intervenire in prima persona, cosa che vale anche per il nostro municipio: ecco perché noi dobbiamo ringraziare il Consorzio di Bonifica che nell’ultimo anno sta eseguendo una serie di interventi a tutela del Monte". "Faccio alcuni esempi: è stato sistemato il fosso Ghisi, vicino al campo sportivo, così come il Rigo della Peschiera - prosegue il primo cittadino - allo stesso modo sono in corso i lavori al Fosso Cupina: sono consapevole che l’intervento sta creando dei disagi al traffico lungo la provinciale ma si tratta di una variazione temporale che una volta che l’investimento sarà concluso darò sicuramente molti vantaggi e sicurezza al nostro territorio". Si tratta di un investimento di mezzo milione di euro sostenuto dal Consorzio di Bonifica, e sostenuto dal Pnrr, per l’adeguamento e la riproliferatura dell’alveo del Fosso che attraversa la provinciale 25. "In seguito sono in programma anche investimenti sugli argini del Torrente Rialto - chiosa Bennati - su questi lavori devo ringraziare il Consorzio e l’assessore ai lavori pubblici Amulio Liberatori: la tutela del nostro territorio è una priorità su cui insisteremo viste le tragedie che si sono abbattute sul nostro paese negli ultimi anni a seguito di eventi climatici estremi". "Sono orgoglioso di dire che anche gli enti sovracomunali adesso tengono in considerazione anche il territorio del Monte, penso che sia un motivo di orgoglio anche per la nostra Amministrazione che adesso ha una capacità diplomatica che prima non aveva", conclude Bennati. Gli interventi sono sostenuti dal Consorzio di Bonifica Alto Valdarno, con il cofinanziamento del Comune di Monte San Savino che si è impegnata anche con risorse proprie per un totale di quasi 100mila euro.

Luca Amodio