Sicurezza, altre postazioni per la videosorveglianza

CHIUSI DELLA VERNA

Proseguono spediti i lavori nel Comune di Chiusi della Verna. "Abbiamo da poco terminato i lavori per il camminamento che collega località Fontechiara al Corsalone – dichiara il sindaco Giampaolo Tellini – mettendo in sicurezza un lungo tratto di regionale 71, spesso oggetto di attraversamento di pedoni. Stiamo comunque progettando il tratto successivo fino alla casa cantoniera dove ci si immette nella ciclopista, poi dovremo trovare le risorse necessarie. Il tratto concluso ad aprile, costato circa 130mila euro, serve una zona molto trafficata, si pensi che il rilevatore della Regione posto davanti all’autodemolizione conta il passaggio di oltre 12mila mezzi al giorno".

Sempre nell’ottica della messa in sicurezza dei cittadini, il Comune sta installando tre apparecchi di videosorveglianza che saranno attivi da fine giugno: al Corsalone uno all’incrocio con la strada per Terrossola e un altro in via Europa, a Chiusi della Verna all’incrocio delle strade provenienti da Bibbiena, Chitignano e Pieve Santo Stefano, davanti all’albergo Bellavista. L’obiettivo è quello di utilizzare le immagini qualora vi sia necessità, quindi gli strumenti hanno una funzione preventiva e di tutela, non repressiva.

"La mia politica è di investire, collaborando con la Regione, affinché i cittadini si trovino a circolare in condizioni di sicurezza – commenta Tellini – cercando di non ricorrere a strumenti che finiscono con il ricadere sulle tasche della comunità, come ad esempio gli autovelox. In questo caso a rimetterci sono infatti i lavoratori quando vanno e vengono da casa. Le telecamere sono state installate con un contributo regionale pari all’80% del costo, mentre il 20% rimanente ha visto una grossa compartecipazione delle aziende del Corsalone, che ringrazio davvero tanto, e in misura minore del Comune".

Ma il sindaco rivela un altro importante progetto in fase di studio: un camminamento perdisabili dal cancello del santuario francescano fino alla cappella delle stimmate, che consentirà anche alle persone in sedia a rotelle di accedere in maniera autonoma al più importante luogo di culto del Casentino.

Prevista anche la pavimentazione con asfalto ecologico del tratto di strada che va dal parcheggio al cancello del santuario. In questo caso si tratta di un intervento da circa 700mila euro coperte da Regione Toscana (oltre due terzi) e Provincia di Arezzo, mentre l’ufficio tecnico del Comune e l’architetto del santuario si occuperanno della progettazione.