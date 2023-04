Siccità, il baluardo di Montedoglio Viti: "Ha piovuto il 30% in meno ma la diga ci protegge fino al 2024"

Piove troppo poco e quando piove il carattere temporalesco diventa un ulteriore problema perché l’acqua in eccesso si disperde. I cambi climatici mettono in ansia mezza Toscana ma la provincia di Arezzo resta un’isola felici grazie al suo baluardo contro la siccità. Anche a marzo ha piovuto il 30% in meno della media ma la diga di Montedoglio ci tiene al riparo da emergenze idriche grazie ai 100 milioni di metri cubi d’acqua presenti in questo momento nell’invaso sul Tevere.

"Il consumo annuo dei territori serviti è di 30 milioni di metri cubi, un terzo dell’acqua contenuta da Montedoglio – spiega Simone Viti, presidente dell’Ente acque umbre toscane – per questo possiamo essere sereni anche di fronte a una siccità prolungata durante l’estate che ci attende. Il nostro territorio può ragionevolmente sentirsi al sicuro anche per tutto il 2024".

Emerge comunque la necessità di interventi strutturali per immagazzinare e stoccare l’acqua, come sottolinea l’Autorità di bacino. Tra le necessità c’è quella di snellire la burocrazia per recuperare le migliaia di invasi a disposizione delle imprese e a oggi inutilizzati, o costruirne di nuovi grazie ai fondi pubblici in arrivo.

Pochi giorni fa le associazioni dell’agricoltura avevano sottolineato questa esigenza con una nota comune: "Serve l’attivazione di tutti i distretti irrigui della Rete Montedoglio, attualmente sono quattro quelli attivi, gestiti dal Consorzio di Bonifica Alto Valdarno più uno, di piccole dimensioni, già realizzato dal Consorzio stesso che a breve sarà messo in funzione. Rimane scoperta gran parte del territorio dove le aziende agricole chiedono risposte concrete. In particolare è urgente realizzare un nuovo distretto irriguo, il Distretto 23, nella zona di Foiano, fermo alla progettazione esecutiva del primo stralcio".

"Deve miglirare il sisitema delle condutture ma sono lavori che non dipendono da noi – ribatte il presidente Simone Viti – per quanto ci riguarda stiamo portando avanti lavori per un complesso di 200 milioni che ci consentirà di essere ancora più efficienti".

Federico D’Ascoli