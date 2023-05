“Siamo tutti Jazz”. Domani al via un ciclo di incontri a San Giovanni

Arezzo, 02 maggio 2023 – Prenderà il via domani a San Giovanni il secondo ciclo di guide all’ascolto a cura di Valdarno Jazz. Si terrà a Palomar, la Casa della cultura. Primo appuntamento dedicato al compositore e contrabbassista Dave Holland e tenuto dal musicista Gianmarco Scaglia. L’evento è stato organizzato alla luce dell’ottimo riscontro avuto per le iniziative organizzate l’anno scorso. Come ha spiegato l’assessore alla cultura Fabio Franchi , ci stiamo avvicinando anche alla 40’edizione di Valdarno Jazz Summer Festival, che quest’anno si presenterà a San Giovanni con concerti di livello internazionale, assolutamente imperdibili. “

Abbiamo quindi voluto proporre un nuovo ciclo di invito/guide all’ascolto del jazz, un genere musicale molto seguito, versatile e poliedrico – ha spiegato Franchi - Grazie quindi alla collaborazione e l’indubbia professionalità dell’associazione Valdarno Jazz, proponiamo questa seconda edizione di ‘Siamo tutti jazz’, che ci accompagnerà con quattro appuntamenti per l’intero mese di maggio”. I primi due incontri saranno dedicati a due miti assoluti del jazz: il primo a Dave Holland, tra i più grandi contrabbassisti jazz viventi, che si esibirà a San Giovanni il 16 luglio; il secondo a John Coltrane, tra i più grandi sassofonisti della storia del jazz e tra i capisaldi assoluti del genere. Gli altri due appuntamenti si focalizzeranno invece su uno degli strumenti del jazz, la chitarra, e sulle modalità e canali attraverso i quali la musica jazz è nata, si è diffusa e viene fruita, fino alla sua diffusione nell’epoca del digitale e del metaverso.

“Un sincero ringraziamento, da parte mia e dell’Amministrazione, all’associazione Valdarno Jazz, che è sempre più a livello nazionale un caposaldo imprescindibile per qualità e competenza per la diffusione e la promozione della musica jazz”, ha concluso Franchi. Si inizia quindi domani, mercoledì 3 maggio alle 21,15 con l’incontro “Dave Holland – ‘hat’s how life works!’ Un’espressione musicale che radicata in ogni stile, ha segnato 50 anni di musica” curato da Gianmarco Scaglia. Mercoledì 10 maggio Giovanni Benvenuti presenterà “John Coltrane. Un possibile viaggio nello spirito” mentre mercoledì 17 maggio Angelo Lazzeri ci porterà alla scoperta del ruolo della chitarra nel jazz con l’incontro “Da gregario a protagonista”. Ultimo appuntamento sabato 27 maggio sempre alle 21,15 dal titolo “Il jazz. Dal disco alla musica liquida e il Metaverso a cura di Alceste Ayroldi. “Il ciclo di incontri ‘Siamo tutti jazz’ – ha spiegato Gianmarco Scaglia, musicista e direttore artistico, insieme a Daniele Malvisi, del festival Valdarno Jazz – ha l’obiettivo di avvicinare le persone, togliere la barriera fra artista e ascoltatori. Il confronto con l’esperto, il dialogo, l’interazione aiuta a capire quanto la musica sia presente in ognuno di noi e nella vita di tutti i giorni”.