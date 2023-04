"Siamo senza stipendi" L’annuncio tra la folla davanti al tribunale "E ora chi ci riprende?"

"Non ci pagano lo stipendio": una delle operaie è la prima ad accorgersi della mail ricevuta alla sua posta personale. E il passaparola attraversa come un’onda la "curva" della Fimer: che si compone fin dalle 8 nella scala ad anfiteatro davanti al tribunale. Delle curve classiche ci sono perfino i fumogeni: ma discreti, nello stile di una protesta che invade la zona Garbasso ma con grande civiltà. Gli arrivi da Terranuova sono tanti: quasi 200 i dipendenti che per un giorno non timbrano il cartellino in azienda, anche perché è sciopero, ma lo fanno idealmente a due passi dalla Vela.

Una vela che si alza e si abbassa nell’umore del personale. Cala a picco all’annuncio degli stipendi. A saltare è quello di aprile, naturalmente per ora: un mese di lavoro frenetico, anche se spesso incrociato con la paura e la mobilitazione. Il vecchio Cda è sfiduciato, quello nuovo ha perso un paio di pezzi e comunque non è registrato: e così nessuno ha il potere di firma.

Anche se i soldi ci sono ancora, grazie al sostegno finanziario di General Finance. Un rubinetto che sgocciola: nell’analisi davvero capillare ed esauriente dei giudici dell’ufficio fallimentare, presieduti da Federico Pani, si parla di tre milioni e mezzo di liquidità. Con il pagamento degli stipendi scenderebbero a 900 mila euro, per esaurirsi nel giro di un paio di settimane. Ma per ora niente stipendio.

Un’altra goccia cinese su persone provate. "Sono in questa azienda da oltre 30 anni: chi mi riprende a 54 anni?". Maria Rosa, una delle dipendenti storiche e insieme più ferme, lo sfogo lo affida alle Tv nazionali, che seguono con "La 7" il presidio davanti al tribunale.

Ma la storia di Maria Rosa si incrocia con quella di tutti gli altri. Quasi tutti hanno mutui, figli, spese universitarie. "Mio figlio fa il polo scientifico a Firenze, studia Chimica: potete immaginare quali siano le spese" conferma Daniele Monterocci, che pure mantiene come tutti una calma quasi assoluta. Un po’ per lo stile della vertenza e un po’ anche perché il sogno è dietro l’angolo. Fanno fatica a credere che un’offerta forte come quella di McLaren e del fondo Greybull possa accompagnarsi alla fine dell’azienda. No, non c credono proprio, anche se il tarlo del dubbio in questi casi ti erode dentro.

"Era l’unica offerta reale: non abbiamo mai avuto dubbi" esclama Alessandro Tracchi, che dalla segreteria della Cgil e dal megafono guida le danze sindacali. "Vogliamo però conferme anche sulla sede di lavoro e sul numero di dipendenti" rilancia dalla Uil Samuele Nacci. Dà voce anche lui ad una delle tante paure, che si salvi tutto ma per portarlo chissà dove. Ed è anche per questo che da ieri sera ci sono i presidi di fronte all’azienda: e che proseguiranno pari pari anche domani che è domenica e lunedì che è il primo maggio. "Chi fa i prossimi turni?": Ilaria Paoletti segretaria Cisl con concretezza femminile comincia a fare la griglia dei nomi, perché alla fine l’impegno va mantenuto. Non c’è bisogno di turni su mercoledì: è il giorno dell’udienza e vogliono esserci tutti. Un altro sciopero, una solidarietà? Le forme si trovano, l’importante è l’effetto.

"Devono vederci in faccia" tuona via megafono Tracchi. Che poi alza l’asticella. "E se necessario ci leghiamo anche al cancello della Fimer". E lo dice ben sapendo che catene o no il legame è di quelli che non si spezzano.

Alberto Pierini