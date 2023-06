Si schianta in moto a 18 anni, è grave Scontro con un’auto: a bordo un bimbo

di Francesco Tozzi

Gravissimo incidente ieri sera sul Pian di Loro, che ha fatto temere il peggio. Attorno alle 19 i mezzi del 118 sono intervenuti per soccorrere un ragazzo di 18 anni in sella ad una moto che è andato a scontrarsi con un’automobile lungo la Sp 5, lo stradone che collega la zona residenziale e artigianale del paese alla Penna. L’impatto è avvenuto all’inizio del rettilineo, se si proviene dal fondovalle, più nello specifico nella porzione di strada che fa parte ancora del territorio comunale di Terranuova Bracciolini. Sul posto sono giunte tempestivamente l’automedica del Valdarno e la Misericordia di Faella per prestare le prime cure. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata fatale una semplice distrazione alla guida. Il giovane, appena maggiorenne e residente nel comune di Figline e Incisa Valdarno, viaggiava su una due ruote da enduro di cilindrata 125. Con tutta probabilità, prima dell’inizio dei tornanti che dall’altopiano portano alla Penna, non ha fatto in tempo a frenare, andando così a tamponare una Fiat Panda che si trovava davanti a lui, sulla stessa corsia di marcia. Le condizioni del centauro hanno richiesto l’arrivo dell’elisoccorso Pegaso1 che, una volta stabilizzato il paziente, lo ha trasferito in codice rosso all’ospedale di Careggi. Il 18enne, nonostante indossasse correttamente il casco, ha infatti riportato molteplici traumi, tra cui una mascella rotta. Al momento non si hanno notizie sulla prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita. A bordo dell’utilitaria, invece, si trovavano una donna con un bimbo di 2 anni. Per loro, fortunatamente, nessuna ferita particolare, se non un grande spavento per lo scontro tra l’auto e la motocicletta. Entrambi, in via precauzionale, sono stati comunque portati all’ospedale Santa Maria alla Gruccia per eventuali accertamenti. Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno per i rilievi di legge, grazie ai quali hanno potuto ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Adesso si attendono notizie sulle condizioni del ragazzo ricoverato nel nosocomio fiorentino. Bloccato per molto tempo anche il traffico, in un’arteria fondamentale di collegamento tra Loro Ciuffenna e Terranuova. Testimoni che vivono nella zona residenziale alle porte di uno dei borghi più belli d’Italia affermano infatti di aver visto in lontananza i mezzi di soccorso e le autorità, subito dopo il tamponamento, impegnati nel tentativo di far scorrere le macchine un po’ alla volta in entrambe le direzioni per non compromettere la viabilità.