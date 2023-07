Si rinnova il Patto di Gemellaggio tre le città di San Giovanni e Gerico

Arezzo, 07 luglio 2023 – E’ stato rinnovato ieri giovedì 6 luglio 2023, a 20 anni dalla sua sottoscrizione, il patto di gemellaggio e l’accordo di reciproca collaborazione fra la città di San Giovanni Valdarno e la città di Gerico. La firma del documento, da parte del sindaco della città del Marzocco Valentina Vadi, del primo cittadino palestinese Abdal Karim Sedir e del presidente del consiglio comunale Elena Spadaccio è avvenuta durante l’assise convocata in palazzo d’Arnolfo per l’occasione. Presenti anche il console generale italiano a Gerusalemme Giuseppe Fedele e l’ambasciatore di Palestina in Italia Abeer Odeh.“Sono per me un grande onore ed una grande emozione essere qui, insieme a voi, oggi, in veste istituzionale, in rappresentanza di tutta la città di San Giovanni Valdarno, per rinnovare, dopo 20 anni, il patto di gemellaggio che unisce le nostre due comunità cittadine”, il discorso tenuto dal sindaco Valentina Vadi.

“Quel Patto di Gemellaggio, a sancire questi speciali rapporti di amicizia tra le nostre due comunità, fu firmato, in forma ufficiale, il 18 ottobre 2003 dal sindaco Mauro Tarchi, dal sindaco Abdal Karim Sedir e dal presidente del consiglio comunale, Fabrizio Segoni, ed io tengo, ancora oggi, la pergamena di quel patto incorniciata ed affissa nella stanza dove si riunisce la giunta comunale, segno, anche questo, del profondo legame di affetto che noi sentiamo per voi. Ricordo, tra i progetti più importanti che il Comune di San Giovanni Valdarno ha promosso a favore della comunità di Gerico, il centro di riabilitazione e la biblioteca che ancora oggi rappresentano un segno concreto del legame di amicizia che ci unisce alla Terrasanta. A distanza di vent’anni da quella firma, rinnoviamo il patto di gemellaggio con profonda convinzione e non come fosse un atto dovuto, certi che sarà l’occasione per rinsaldare i legami tra le due comunità, rafforzare iniziative già esistenti e darne vita a nuove: in questa direzione vanno gli incontri che la delegazione ha fatto e farà nei giorni di permanenza a San Giovanni Valdarno, con le aziende del nostro territorio.

“Le relazioni internazionali sono per noi importanti perché siamo convinti che l’amicizia tra le persone, le città ed i popoli sia uno degli strumenti di crescita umana più qualificanti per la costruzione di comunità democratiche e pacifiche. Rinnovare, oggi, il Patto di Gemellaggio tra le nostre due città significa porsi l’obiettivo di intensificare ancora di più il legame tra San Giovanni Valdarno e Gerico: questo noi continueremo a fare, memori del lavoro importante che è stato svolto in questi venti anni dal Comune di San Giovanni Valdarno, dalle associazioni sangiovannesi e dal Comitato per i gemellaggi. Non soltanto, quindi, il progetto che ci vede già impegnati sul fronte della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, ma anche la possibilità di rafforzare e rinnovare il centro di riabilitazione insieme a nuove opportunità nel campo delle tecnologie applicate alla sostenibilità ambientale.In questa direzione è andato l’incontro di ieri con il Crt (Centro riabilitazione della Toscana) e con la Moretti Spa, nota azienda di dispositivi medici e sanitari per la riabilitazione del nostro territorio, che ci consentirà di rinnovare il progetto nato oltre 15 anni fa e aggiungere un ulteriore ed efficace tassello ai nostri rapporti di amicizia con Gerico”.

“Teniamo particolarmente al rapporto con San Giovanni Valdarno – ha dichiarato il sindaco di Gerico Abdal Karim Sedir – Il legame che unisce il nostro territorio al vostro è qualcosa di profondo che va oltre i rapporti istituzionali e coinvolge attivamente la popolazione. Sentiamo la vostra vicinanza e di questo siamo grati. La biblioteca comunale e il centro di riabilitazione che abbiamo costruito sono punti di riferimento importanti per la nostra comunità e ci impegniamo ogni giorno perché siano utili, funzionali e utilizzati. La cosa più apprezzabile di un gemellaggio è l’arricchimento reciproco attraverso la conoscenza e la condivisione e le nostre realtà hanno centrato pienamente l’obiettivo. Siamo sicuri che questo splendido rapporto che si è creato non solo proseguirà negli anni a venire ma continuerà a portare benefici e progettualità importanti”.