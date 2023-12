Si rinnova il consiglio comunale dei ragazzi con due nuovi rappresentanti

Arezzo, 18 dicembre 2023 – Elisa è la mini sindaca e Edoardo il vice mini sindaco del Comune di Bibbiena.

A scegliere in modo democratico questi rappresentanti sono stati i ragazzi e le ragazze del consiglio comunale che lo scorso venerdì mattina si sono ritrovati in rappresentanza dei due istituti comprensivi di Bibbiena e Soci presso il salone della bandiera nella casa comunale di Palazzo Niccolini.

Il gruppo, accompagnato dalle insegnanti di riferimento dei due istituti, è stato accolto dal Sindaco Filippo Vagnoli, dall’Assessora alla Pubblica istruzione Francesca Nassini e dal Consigliere Gianluca Donati.

Il Sindaco Vagnoli ha parlato ai ragazzi dell’importanza della vita democratica, dell’impegno necessario per realizzarla ogni giorno e dello sforzo che ognuno di noi deve fare per partecipare attivamente alla stessa.

Vagnoli commenta: “L’impegno è prendere parte alla nostra comunità, condividere progetti e percorsi, partecipare alle iniziative, capire dove stiamo andando e perché lo stiamo facendo. La politica è una cosa seria e bellissima.

Solo partecipando alla vita democratica del nostro comune possiamo dare ognuno il nostro personale contributo”. Francesca Nassini ha commentato: “Questi momenti sono davvero significativi, ci danno lo spessore di quello che stiamo facendo in termini di coinvolgimento anche dei nostri cittadini più piccoli che in questo modo possono esercitare il loro diritto di essere parte del nostro progetto.

Il coinvolgimento dei più giovani è assolutamente necessario e noi amministratori ascoltiamo volentieri le loro istanze e proposte. Anche per quest’anno confermo il contributo di 2000 euro, 100 per ogni istituto, che verrà gestito direttamente da loro”.

Elisa di Soci si è candidata al ruolo di prima cittadina con un bel discorso rivolto ai compagni dove non solo metteva in luce la sua passione per la cosa pubblica, ma anche il desiderio di poter fare la sindaca vera anche da grande per “poter fare cose utili per tutti”.

Elisa inoltre ha riportato al Sindaco Vagnoli alcune richieste degli studenti tra cui una tettoia per il vialetto dell’entrata a scuola e delle tende oscuranti per aule esposte al sole per i mesi più caldi, armadietti per i libri, nuovi attaccapanni e panchine.

Gli anni scorsi l’amministrazione, rispondendo alle richieste del consiglio comunale dei ragazzi, ha dotato le scuole di una rastrelliera e panchine e contenitori per la raccolta differenziata. Il Consigliere Gianluca Donati ha commentato: “Sono orgoglioso di poter seguire, come consigliere, questo progetto con le scuole.

I giovani sono il nostro futuro e solo coinvolgendoli maggiormente, potremmo fare loro capire quanto sia necessario essere parte attiva della vita democratica di un paese”. Il Consiglio comunale dei ragazzi parteciperà attivamente anche al progetto del Festival del Libro che si svolgerà a Bibbiena dal 19 febbraio al 9 marzo 2024.

Alcuni di loro parteciperanno proponendo pubblicamente le veglie della tradizione accompagnate dalla musica, verrà condiviso con la comunità anche il cortometraggio realizzato attraverso un bando ministeriale a cui hanno partecipato tutte le scuole del Casentino.

Nassini conclude: “Sono fiera di questo progetto poiché qui riusciamo a parlare con i giovani, a condividere con loro progetti e percorsi, ad ascoltare le loro voci e i loro sogni, a coinvolgerli attivamente e non solo in seconda battuta.

Questo ci ha portato ad avere una conoscenza più approfondita di queste generazioni che hanno sofferto molto durante la pandemia e che adesso stanno riconquistando, con forza, il loro futuro”.