Si ribalta con l’auto sulla Due Mari. Automobilista finisce in ospedale

CIVITELLA

Ha perso il controllo dell’automobile sulla quale stava viaggiando, andandosi a schiantare fuori dalla sede stradale della Due Mari nei pressi dell’uscita di Tegoleto. È accaduto ieri mattina nel tratto della E78 che attraversa il territorio di Civitella in Val di Chiana. Protagonista della carambola un 44enne che era alla guida dell’unica auto coinvolta in questo incidente. L’uomo era da solo al volante quando poco prima delle 8 forse per un colpo di sonno o più in generale per una semplice distrazione, ha perso il controllo del mezzo uscendo dalla propria corsia e andando completamente sulla destra. L’auto ha così oltrepassato la linea bianca che delimita la carreggiata, ma soprattutto ha scavalcato la recinzione e nell’urtare il terreno e alcuni arbusti si è ribaltata su se stessa finendo la sua corsa capovolta, fuori dal quel tratto della Due Mari. Immediati i soccorsi allertati anche da alcuni passanti ma soprattutto dall’uomo che era al volante che è rimasto vigile. Da Monte San Savino è partita una ambulanza della Croce Bianca che una volta giunta sul posto, nel giro di pochi minuti, ha trovato il 44enne fuori dall’abitacolo, illeso, che stava attendendo i soccorsi sotto un cavalcavia situato proprio nelle immediate vicinanze del luogo dell’incidente, cercando riparo dalla pioggia. Il 44enne è stato quindi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni ad ogni modo non destano particolare preoccupazione. Tutto sommato solo un grande spavento quello che ha vissuto. Nonostante le condizioni in cui è apparso il veicolo ai soccorritori infatti l’uomo non ha riportato particolari conseguenze, a dimostrazione del fatto che è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo del proprio mezzo.

Un tratto insidioso quello della Due Mari, al centro di interventi quanto mai recenti per rinnovare il fondo stradale che presentava buche e dislivelli, anche se come detto in questo caso a tradire l’automobilista potrebbe essere stata più che la velocità o l’asfalto una semplice distrazione, una disattenzione, nella quale ad avere la peggio è stata l’automobile su cui viaggiava il 44enne.