Si cappotta con l’auto Paura a 85 anni: è salvo

Il bollettino degli incidenti sulle strade della provincia aggiunge nuovi numeri al calcolo di giornata. Perchè anche ieri si sono verificati una serie di scontri tra veicoli in diverse zone dell’Aretino. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi per gli automobilisti coinvolti e tuttavia la frequenza con cui si ripetono gli incidenti fa riflettere.

Nel bollettino del fine settimana c’è da registrare il caso di una vettura che per cause ancora da chiarire si è cappottata finendo fuori strada. A perdere il controllo del volante è stato un uomo di 85 anni. Nell’impatto ha riportato ferite che i soccorritori dell’ambulanza della Misericordia non hanno giudicato preoccupanti, al punto che l’anziano è stato trasferito all’ospedale San Donato in codice giallo, ovvero un livello lieve di conseguenze. Nella carambola che ha portato la vettura fuoristrada, l’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo della macchina ed è stato liberato dai vigili del fuoco. Le indagini per appurare le cause dell’incidente è impegnata la polizia municipale.

L’incidente è accaduto intorno alle 11 di mattina, proprio mentre in Valdichiana, a Pietraia, frazione di Cortona, l’ambulanza della Misericordia correva per soccorrere un ragazzo di venti anni, coinvolto in un incidente di moto accaduto in un crossodromo.

Il giovane è stato preso in carico dai sanitari che gli hanno prestato le prime cure. Fortunatamente nessuna conseguenza grave, solo ferite e contusioni che hanno fatto scattare la procedura del codice giallo. Il ventenne è stato trasferito all’ospedale di Nottola.