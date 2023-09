Si amplia il percorso della memoria a Cavriglia: Museo della Memoria a Castelnuovo d'Avane

CAVRIGLIA

Un altro step nel percorso che porterà alla nascita del "Museo della Memoria" a Castelnuovo d’Avane nel comune di Cavriglia. Com’è noto l’antico borgo abbandonato negli anni ‘60 per l’avanzare delle escavazioni di lignite si è aggiudicato il bando di rigenerazione culturale, sociale ed economica da 20 milioni di euro del Pnrr per interventi di riqualificazione e tra i progetti è inserita anche la realizzazione del nuovo polo museale. Sorgerà in Palazzo Zanuccoli, l’edificio Liberty attiguo al sacrario ai Caduti, vicino al muro del massacro perpetrato la mattina del 4 luglio 1944 dai soldati nazisti in ritirata che trucidarono 74 persone. L’immobile anni fa era stato al centro di interventi di consolidamento strutturale, con una spesa di oltre 600 mila euro, coperti per il 60 per cento da fondi della Regione Toscana e adesso arriva il passaggio successivo.

Nei giorni scorsi infatti l’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di finitura e impiantistici e per l’allestimento museale finanziato con 760 mila euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nello stabile troverà posto un museo che unisce i canoni classici alla modernità, con un’esposizione di equipaggiamenti militari dell’epoca, divise, armamenti e uno spazio multimediale per far conoscere a chi lo visiterà l’ampio repertorio documentale. Non mancheranno video e immagini digitali che racconteranno il dramma vissuto dalla popolazione del borgo.