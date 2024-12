Si alza il sipario sul Summit del gioiello. L’edizione guarda alle nuove generazioni

AREZZO

Al via oggi il Summit del gioiello, organizzato da Italian Exhibition Group con le associazioni di categoria, che quest’anno raddoppia ad Arezzo Fiere e Congressi. Due giorni, oggi e domani, per la quarta edizione, dell’evento che si prefigge di scrivere un nuovo capitolo per il futuro del settore orafo e gioielliero in Italia. Si parte oggi con un confronto sulle strategie per il settore di dopodomani; domani mattina si aggiunge la tappa regionale di Smart Future Toscana 24. Strategie industriali e, poi, matching tra impresa e formazione; all’insegna dei casi di successo della manifattura Made in Italy nel senso più ampio possibile, dal gioiello, certo, al tessile, alle biotecnologie, con un occhio di riguardo all’empowerment femminile nel mondo del lavoro. Un tassello che vede Ieg impegnata da lungo tempo in progetti condivisi con le associazioni d’impresa per il ricambio generazionale nella filiera. Ieg chiama i suoi partner, ora, a guardare al tratto finale della filiera. Dopo aver pensato alle maestranze del gioiello Made in Italy di domani, occorre in occasione del Summit pensare a chi domani ne sarà l’acquirente.

Giordana Giordini, presidente Confindustria Federorafi Toscana Sud: "Capire che cosa chiedono i giovani consumatori è fondamentale per le aziende. Uno strumento per rispondere a questa domanda è "Vivioro", il progetto in sinergia con Federpreziosi, pensato proprio per promuovere il gioiello di Arezzo "sintonizzandoci" sulle nuove sensibilità della Generazione Z". Mauro Benvenuto, presidente orafi Cna: "Siamo pronti per l’economia circolare, meno a comunicarla. Eppure nel nostro settore il riciclo è basilare".

