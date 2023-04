Si accende la primavera Le esposizioni dei fiori e l’antipasto del Maggio

CASTIGLION FIORENTINO

Ferrari in esposizione, mostra scambio, merende nell’oliveto e corsi gratuiti per composizioni floreali. Si accende la primavera a Castiglion Fiorentino. In attesa dell’inizio del Maggio Castiglionese, e sulla scorta dei buoni risultati delle vacanze di Pasqua, il paese della torre del Cassero si prepara ad un fine settimana con tante attività con una serie di appuntamenti, organizzati dalla Pro Loco, da Confcommercio e dal Comune, che si snoderanno tra la domenica e il lunedì 24 per poi proseguire i giorni successivi con le attività organizzate per la Festa della Liberazione.

"Una due giorni dove non ci si può annoiare ma si può solo ammirare le bellezze di questo splendido Borgo, ancora più bello quando è in festa" commenta il presidente della Pro Loco Paolo Faralli. E allora partiamo la domenica con "Accendiamo la Primavera" con la Mostra Scambio e "Il Cavallino in Piazza", l’esposizione delle fiammanti Ferrari, dalla "F 360" alla "F 430 Cabrio" in piazza del Comune.

E poi nel pomeriggio di domenica, ecco il corso gratuito di composizioni floreali alla palestra di Corso Italia e concorso per i bambini dal titolo "Disegna il tuo paese con i colori della Primavera". Tanto spazio anche al tessuto commerciale e all’enogastronomia con i ristoranti del territorio che proporranno menù speciali. "Una giornata che anticipa il prestigioso programma del Maggio Castiglionese, dove i nostri ristoratori, ancora una volta, daranno dimostrazione delle loro capacità con piatti della tradizione toscana" dice Stefano Scricciolo, Confcommercio Valdichiana. Lunedì 24, in collaborazione con l’Associazione Nazionale "Città dell’Olio" si svolgerà invece la terza edizione della "Merenda nell’Oliveta". La giornata prende il via alle ore 15 presso piazza Garibaldi da dove, poi, la carovana di amanti della natura si snoderà per 6 chilometri lungo le strade di campagna toccando il Santuario del Bagno, la Maestà di Mammi per poi fare ritorno al Parterre.