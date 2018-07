Arezzo, 20 luglio 2018 - Ha dribblato tutti, non come un figlio di un presidente americano ma come una mezz'ala di quelle di fascia. Ronald Reagan junior, il figlio dell'attore e insieme dell'ex presidente Usa, si è sposato stamattina in Comune con Francesca Basagni, aretina doc.

La cerimonia quasi all'alba: il matrimonio è stato celebrato infatti alle 9 nella sala del consiglio comunale. Un matrimonio sobrio, anche nel numero degli invitati, non più di una decina. Dopo di che gli sposi si sono goduti il centro storico, che del resto conoscono bene visto che ci vivono da anni, e all'ora di pranzo hanno festeggiato in un ristorante della città alta.

Quindi sono usciti tranquillamente per raggiungere la loro casa, che è nei dintorni della Pieve. Lei in un bellissimo vestito bianco con tanto di strascico e lui in abito scuro, come si conviene da una parte e dall'altra dell'oceano.

Oceano intorno al quale vivranno la loro vita di sposi, più o meno sei mesi negli Stati Uniti e sei mesi ad Arezzo, in una perfetta comunione oltre che dei beni anche dei tempi.