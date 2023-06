Show al Palio della Vittoria Gubbio vince, doppietta Pieve

di Claudio Roselli

La beffa della sconfitta sul filo di lana maturata lo scorso anno è già un lontano ricordo a distanza di soli dodici mesi per Gubbio, che ieri è si aggiudicata per la prima volta il Palio della Vittoria di Anghiari, facendo sua l’edizione numero 19 dell’era moderna con l’autorevole impresa di Manuel Moriconi, 32 anni, l’elemento sul quale aveva puntato la squadra portacolori del Comune umbro per quella che è considerata la gara podistica più pazza del mondo. Una tattica di squadra pressochè perfetta ha permesso all’atleta eugubino di liberarsi quasi subito dal lotto dei 71 partenti (per un totale di 18 Comuni) e di percorrere in solitaria almeno 1200 dei 1440 metri del tratto rettilineo in costante ascesa. All’imbocco della Ruga di San Martino, dove la pendenza aumenta, il vantaggio di Moriconi è già netto, ma inizia la parte più dura, che spesso ha giocato brutti scherzi a chi si trovava in testa: il leader della corsa tiene bene il passo, anche se a un certo punto il duo di Pieve Santo Stefano composto da Marco Pratesi e Nicolò Rinaldini sembra suonare un minimo di riscossa, riuscendo tuttavia a recuperare qualcosina senza assolutamente intaccare il primo posto di Moriconi, che taglia stremato il traguardo con il tempo di 5’28", staccando di 10" Pratesi e di 11" di Rinaldini, arrivati praticamente in coppia per garantire le piazze d’onore al Comune pievano.Pratesi e Rinaldini hanno sportivamente ammesso la superiorità del trionfatore e allo stesso tempo hanno mostrato la loro soddisfazione per essere saliti sul podio. Uno splendido pomeriggio di sole, peraltro caldo in misura gradevole, ha fatto da cornice alla eccezionale coreografia di preparazione alla corsa, che ha anticipato i tempi, scattando alle 20,15: dalla parte alta della Ruga di San Martino sono arrivati i figuranti del Calcio Storico Fiorentino, dalla galleria "Girolamo Magi" i musici della Giostra del Saracino e gli sbandieratori di Arezzo e dalla parte bassa della "dritta" la delegazione dei Balestrieri di Sansepolcro per solennizzare l’evento che da sempre costituisce l’esaltazione della toscanità. Perfetta, ancora una volta, la regia in piazza, poi al termine della premiazione il fulcro della rievocazione del 29 giugno si è trasferito lungo le suggestive mura del centro storico anghiarese, dove una lunga tavolata di oltre 600 persone ha chiuso la parentesi di festa.