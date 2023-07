Shopping sotto le stelle e cena della vittoria di Sant’Andrea: modifiche a traffico e sosta

Arezzo, 4 luglio 2023 – In occasione di “Shopping sotto le stelle” in programma giovedì 6 luglio in alcune strade del centro storico traffico e sosta saranno così disciplinati.

Dalle 19 di giovedì all'una di notte, e comunque fino a cessate esigenze, sono istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, nelle seguenti strade: piazza San Jacopo, corso Italia (tratto compreso tra via Spinello e via Seteria), via Roma, via Crispi (tratto compreso tra corso Italia e via Margaritone), piazza San Michele, via Madonna del Prato (tratto compreso tra piazza Risorgimento e via di San Francesco), via di San Francesco, via Cavour (tratto compreso tra piazza San Francesco e corso Italia e via Mazzini (tratto compreso tra via dell'Agania e corso Italia).

Nello stesso intervallo temporale, è istituito il divieto di transito dei veicoli nelle seguenti strade: via de' Mannini, piazzetta Sopra i Ponti, via di Tolletta, via Oberdan (tratto compreso tra piazza San Michele e via dell'Agania), via Madonna del Prato (tratto tra via Spinello e piazza Risorgimento), ad eccezione dei residenti, dei fruitori degli accessi laterali e dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili munite di apposito contrassegno; ad eccezione di quelli che ripartono dalle aree di sosta, seguendo i percorsi più brevi utilizzabili per uscire dalla zona interessata dalla manifestazione.

Venerdì 7, giorno della cena della vittoria del Quartiere di Porta Sant'Andrea, sono stati istituiti i seguenti divieti di transito e sosta. Dalle ore 19:00 di venerdì 7 luglio alle 2:30 di sabato 8 sono istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti nelle seguenti strade/piazze: area di parcheggio di piazzetta Enzo Piccoletti, via delle Gagliarde, via Fontanella (tratto compreso tra via della Minerva e via Garibaldi) dove potranno accedere comunque i residenti in via Piana e piazza San Giusto.

Negli stessi giorni e negli stessi orari è istituito il divieto di transito dei veicoli in: via Guadagnoli (tratto compreso tra via Macallè e via delle Gagliarde), via Garibaldi (tratto compreso tra via Fontanella e corso Italia), via L. Nencetti, via Modesta Rossi e via Pio Borri, ad eccezione dei residenti e dei fruitori degli accessi laterali in dette strade.

Inoltre, via Asmara diventa strada senza uscita con transito consentito esclusivamente ai residenti ed ai fruitori gli accessi laterali, con entrata ed uscita da via Rodi.