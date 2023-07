Shopping, sbaracco e musei aperti Folla in centro per i giovedì d’estate

di Marco Corsi

Il giovedì, a Montevarchi, ha fatto "centro" per davvero. Il titolo che è stato dato alle iniziative infrasettimanali nel cuore della città è parso azzeccato, almeno vedendo i risultati. Il 29 giugno e il 6 luglio, i primi due eventi serali, hanno fatto registrare un’ottima affluenza e anche per l’ultimo appuntamento, in programma domani sera, è atteso il tutto esaurito. Il cartellone, predisposto dal Centro Commerciale Naturale Vie di Montevarchi, con il coordinamento di Confcommercio e la collaborazione di Cna, Confartigianato e Confesercenti e del Comune di Montevarchi, ha consentito di vivere il centro storico dopo cena, con una serie di iniziative specifiche. La prima, "La Notte del Tesori", ha permesso di visitare i musei della città e i riscontri sono stati eccellenti. 500 persone hanno infatti ammirato le strutture museali cittadine e le bellezze della insigne Collegiata di San Lorenzo. Il 6 luglio altri due appuntamenti: "Lo Sbaracco, stasera non si compra in rete …ma in strada", con apertura dei negozi dalle 18 alle 23 e il mercatino degli hobbisti. In piazza Varchi, invece, "Il Paese dei Balocchi", con giochi gonfiabili ed animazione bambini. Tanta gente che, approfittando anche della calura estiva, ha deciso di trascorrere qualche ora all’aperto, in concomitanza con l’inizio dei salvi estivi e quindi abbinando la passeggiata allo shopping. Tra le categorie che hanno registrato un segno più, l’abbigliamento. Delle aperture serali dei negozi in estate ne beneficia soprattutto questa categoria merceologica. Durante il giorno, a causa delle temperature elevate, la gente non viene in centro per fare shopping, ma preferisce rimanere a casa. Dopo cena è decisamente più facile. Molti anche i piccoli che si sono divertiti grazie agli spettacoli di intrattenimento.

Domani ultimo appuntamento con "Lo Sbaracco Shopping and Beer". In piazza ci saranno degustazioni di birre artigianali e street food, oltre ad animazione e giochi per bambini, mentre in piazza Vittorio Veneto una mostra di auto d’ Epoca. Per l’occasione il Museo del Cassero sarà aperto. Sponsor dell’iniziativa, Banca Valdarno. Adesso si apre il mese di agosto, ma non ci sarà la serrata dei negozi, come avveniva qualche anno fa. Fino al 1011 agosto, a Montevarchi, la gran parte degli esercizi del centro rimarranno aperti. La chiusura di molte attività è prevista nella settimana di ferragosto, ma non ci sarà il deserto. Ormai le abitudini dei vacanzieri sono cambiate. Oggi non è più così e molti optano per ferie diversificate, scegliendo anche altri periodi dell’anno.