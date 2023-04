Shopping, musica e buon cibo Arriva "Il Monte da Vivere" Attività aperte fino a mezzanotte

di Luca Amodio

Shopping, musica, attrazioni, buon cibo e tanto divertimento. Sono questi gli ingredienti della prima edizione de "Il Monte da Vivere", l’iniziativa che dalle 17 di sabato prossimo, 29 aprile, animerà il centro storico di Monte San Savino. Saranno oltre 50 i commercianti del paese che parteciperanno all’evento, tra cui tante attività alimentari che proporranno al pubblico le delizie del territorio. Con questa giornata, Confcommercio esporta in Valdichiana un format già collaudato con successo nel capoluogo, grazie alla collaborazione con il comune, con il centro commerciale naturale di Monte San Savino e dell’azienda speciale Monteservizi.

Come accennato, tante attività in programma, con dj set per i più grandi; e animazioni, laboratori e giochi gonfiabili per i più piccoli con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e turisti nelle strade e nelle piazze della cittadina della Valdichiana. E, ça va sans dire, spazio poi ai sapori locali con i tanti pub, ristoranti e bar che terranno le saracinesche aperte fino a tarda serata, delineando così un lungo percorso di gusto fra piazza Gamurrini, piazza di Monte e Corso Sangallo. Per l’occasione aperitivi, degustazioni e menù speciali dedicati alla manifestazione. E non finisce qui.

Perché tra le tante attrattive non mancheranno anche le visite guidate a luoghi di interesse culturale come la Chiesa di Sant’Agostino, la Sinagoga, il Cisternone e il Giardino Pensile di Palazzo Comunale.

"Monte San Savino è un borgo raccolto, che ben si presta ad un evento come quello che ci apprestiamo a vivere", ha commentato il vicesindaco di Monte San Savino Alessandra Cheli. "Quella di sabato 29 aprile è un’ottima occasione per mostrare le bellezze e i tesori che custodiamo, aprendo le nostre porte a quanti vorranno passare una giornata di festa, entrare nei negozi e godersi il top dell’enogastronomia locale", aggiunge poi Cheli.

"Il Monte da Vivere rientra in un format di eventi ormai consolidato, che mette al centro i negozi di vicinato, i bar e i ristoranti per offrire momenti di festa a interi borghi o quartieri". Così il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei che poi chiosa, "il coinvolgimento delle attività unite ad attrazioni di interesse trasversale, è una calamita per tante persone che così riscoprono il piacere di godersi il centro storico per fare shopping, incontrarsi e divertirsi insieme".