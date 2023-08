Sgarbi: "Fondo speciale per la Pieve" Avanti con la Madonna del Parto bis

di Lucia Bigozzi

Un canale di finanziamento per il restauro della Pieve. È l’obiettivo che Vittorio Sgarbi fissa nella road map sul salvataggio della facciata della chiesa e della parte retrostante che affaccia in Piazza Grande. Le colonnine "malate" hanno bisogno di un intervento conservativo dopo l’operazione di messa in sicurezza che ha "imbrigliato" l’edificio con ponteggi e reti protettive. Lo sfaldamento di alcune porzioni delle colonnine ha fatto scattare l’allarme ma adesso, per avviare la "fase due" servono risorse sufficienti.

"Ne parlerò con gli uffici del ministero; ci sono ancora fondi speciali cui attingere per il 2024 e potrebbe essere quella la chiave per garantire la copertura necessaria all’intervento. Presto, sarò ad Arezzo per constatare di persona la situazione", annuncia il sottosegretario ai beni culturali che domani a Cortona sarà protagonista del premio Cortonantiquaria. E alla vigilia dell’evento, allarga il ragionamento ad alcune questioni "calde" che animano il dibattito in provincia.

Sgarbi calibra l’aggiornamento sul "dossier Madonna del parto" rilanciando la soluzione già indicata e condivisa con il sindaco di Monterchi Alfredo Romanelli: "L’elaborazione di una perfetta riproduzione in 3D (nel genere dei prodotti di “Factum Arte”) da collocare nella cappellina del cimitero chiuderebbe la questione: le ragioni prevalenti della conservazione e la qualità dell’esposizione raggiunta nella sede attuale sono insuperabili. E non solo per il primato della storia dell’arte, anche rispetto alle tradizioni, ma per il primato costituzionale della tutela, come per centinaia di opere che dalle chiese sono stabilmente finite nei musei, senza determinare conflitto". Più complicata l’idea che torna a galla quando si riapre la diatriba sulla collocazione, di un trasferimento nel monastero delle benedettine, a due passi dall’ex scuola elementare dove è custodita l’opera. Sgarbi la lascia sullo sfondo: "Non ritengo sia praticabile anche perchè prima, ci sarebbe da restaurare lo stesso monastero". In sintesi: la Madonna del Parto resta dov’è.

Parco eolico. Sgarbi conferma il no con il quale il ministero andrà in Conferenza dei servizi sul controverso progetto individuato nella zona tra Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano. È la stessa posizione espressa giovedì dalla soprintendenza, anche se il parere non è vincolante e l’ultima parola spetta, appunto, alla Conferenza dei servizi. "La nostra posizione è chiara: no mille volte alle pale eoliche, sopratutto in Toscana, ho provato a dirlo al presidente Giani e aggiungo che il problema è culturale perchè si continua a non capire che prima di tutto viene la bellezza dell’Italia". Il sottosegretario rincara la dose: "Non c’è alcuna necessità di realizzare una cosa del genere se non a danno delle peculiarità del paesaggio e della principale industria italiana che è il turismo".

Dalle pale eoliche alla "piazza rossa" di Sansepolcro che dopo lo stop del soprintendente speciale al Pnrr Luigi La Rocca (sulla stessa linea la soprintendenza aretina) non sarà più restaurata con il cotto, bensì con "chianche in pietra ma solo nei punti dove quelle attuali sono consumate e quindi da sostituire. Ho garantito al sindaco la conferma del finanziamento Pnrr e abbiamo convenuto anche sulla sostituzione dell’asfalto dalle vie laterali alla piazza principale con lastricato in pietra. Ho cercato la mediazione dopo il caso sollevato dall’opposizione e siamo arrivati alla vittoria di un ragionamento condiviso con l’amministrazione comunale".