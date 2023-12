Sfratti, Manneschi: “Massima attenzione da parte della commissione territoriale”

Arezzo, 29 dicembre 2023 – “Ancora in attesa di conoscere se la prossima legge di bilancio prevederà di riattivare lo stanziamento del contributo affitti quale misura di contrasto al disagio abitativo, il Comune di Arezzo è attivo tramite la commissione territoriale nel monitorare costantemente le esigenze dei locatari sottoposti a procedura di sfratto per verificarne la necessità di un intervento con sussidi ed aiuti” spiega l’assessore Monica Mnneschi,

“Una attività che viene svolta di pari passo a quella dei servizi sociali impegnati nella presa in carico delle situazioni più complesse di disagio connesse con lo sfratto.

Al fine di rendere ancora più efficace la propria azione, la commissione ha implementato una procedura online che consente agli interessati di richiedere un intervento di supporto da parte della commissione in particolare nel passaggio da casa a casa dei soggetti non in possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo familiare.

Inoltre, sempre al fine di sostenere gli affittuari oggetto di sfratto e nonostante il blocco del contenuto affitti, l'Amministrazione ad ottobre di quest'anno ha pubblicato un bando per l'erogazione di un contributo riservato ai locatari ultra 65enni. Secondo i dati aggiornati al mese di novembre 2023 e forniti dal Tribunale di Arezzo, nell'intera provincia gli sfratti convalidati sono stati 232 (35 per finita locazione e 197 per morosità), 216 le richieste di esecuzione e 117 gli sfratti eseguiti, cifra quest'ultima inferiore del 35% rispetto a quella del 2022”.