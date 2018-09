Arezzo, 10 settembre 2018 - Colpo la notte scorsa, attorno alle 4, all’agenzia di Mercatale Valdarno del Monte dei Paschi di Siena, che si trova nel mezzo del paese, in via Leccino. I malviventi, il cui numero non è stato reso noto -ma si parla di tre o quattro – con un Suv probabilmente rubato hanno sfondato la vetrata dell’istituto di credito, che porta ancora le vecchie insegne della Banca Toscana e si affaccia sulla strada principale. Poi, utilizzando del gas, hanno fatto andare in mille pezzi il bancomat riuscendo a prelevare soldi in contanti. Avrebbero cercato anche di aprire la cassaforte interna, ma senza esito. A quel punto sono scappati utilizzando una utilitaria, anch’essa probabilmente rubata, dirigendosi verso via di Nusenna. Sul posto si sono portati immediatamente i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, che hanno effettuato un primo sopralluogo e ascoltato anche alcuni residenti che erano stati buttati giù dal letto a causa del frastuono. Avvisati anche i funzionari dell’istituto di credito, che stamani, visibilmente scossi, hanno cercato di valutare l’entità del bottino, che non è stato reso conto. Dovrebbe comunque trattarsi di qualche migliaio di euro. Ingenti, invece, i danni alla struttura. Le ricerche dei malviventi sono in corso.