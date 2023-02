Sfilate in tutta la provincia e premi per il miglior travestimento

Sfilate in tutta la provincia. Organizzato dal Comitato carnevale e Confraternita di Misericordia torna oggi alle 15 il carnevale dei ragazzi di Monte San Savino per le vie del centro, con sfilate di carri allegorici, giochi, divertimento. Ad ogni uscita sarà premiata la mascherina più originale, l’ingresso è gratuito. Al termine sarà letto il testamento di Re Biagio che poi prenderà fuoco.

A San Giovanni è tornata la tradizionale festa in maschera con i carri allegorici della Società del Carnevale sangiovannese. Sfilate, maschere, musica e divertimento: oggi e martedì 21 febbraio appuntamento dalle 15 nel centro storico. La colonna sonora sarà affidata al complesso folk "LaRanocchia" di Orentano, alla "Premiata filarmonica Monterosso di Terricciola" e alla "Sciacchetra’ streeet band" di San Giovanni Valdarno. Re Giocondo aprirà la sfilata e quest’anno sarà un dottore che, da un affollato reparto di terapia intensiva, cercherà di curare i malati con allegri coriandoli. Il secondo carro, dal titolo "Hotel Transilvania", ospiterà mostri, streghe e i personaggi della famiglia Addams. Poi "Vaccini a go go" e il carro dei bambini "Coriandoli di pace".

Carnevale dei Ragazzi a Rassina oggi tra stand gastronomici, giochi dedicati a grandi e piccini, balli, intrattenimenti musicali, "Trucca-bimbi" a cura del Piccolo Teatro di Rassina, spettacoli, esibizioni di alcune scuole di danza e coriandoli.

Il Carnevale dei Ragazzi di Subbiano si conclude oggi con la Gran Cuccagna e il funerale di Re Giocondo con il grande falò.

A Bibbiena appuntamento con il carnevale storico della Mea oggi e martedì 21 febbraio. Si parte alle 15 con il corteggio storico tra i borghi del centro storico, allestito con le bandiere dei rioni, con la partecipazione di gruppi della provincia. Al ritorno in piazza Tarlati il pomeriggio si animerà con spettacoli di musici, sbandieratori, giocolieri e balletti, per concludersi con l’immancabile rapimento della Mea da parte di Marco Tarlati.