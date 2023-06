Sfilata storica e scambio dei doni Gli eventi per la festa del patrono

San Giovanni o festeggerà oggi il proprio patrono. L’amministrazione comunale di Valentina Vadi ha messo in calendario tre eventi a partire dalle 18, dove in occasione delle celebrazioni di San Giovanni Battista si svolgerà la rievocazione storica per le guide del centro storico seguita dalla santa messa alla Pieve e, in serata, alle 21.15, in piazza Masaccio, andrà in scena grazie alla banda comunale il concerto di San Giovanni che chiuderà di fatto la giornata. "Come ogni anno, il 24 giugno festeggiamo il santo patrono della città con una serie di iniziative che sono legate alla nostra storia e alla nostra tradizione e che ci riportano direttamente alle origini di San Giovanni Valdarno", hanno dichiarato il sindaco, Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi. "Prima la sfilata storica e la rievocazione dello scambio dei doni tra autorità politica e autorità religiosa, poi la messa solenne e infine, la sera alle 21.15, il concerto della Banda comunale in Piazza Masaccio. Ringraziamo la Pro loco, l’Ente Basilica, l’associazione Liberarte e il Concerto Comunale per l’organizzazione di queste iniziative così care ai sangiovannesi". "Inizialmente - commentano Stefania Ducci, presidente del Concerto Comunale e Carlo Bucciolini consigliere del Concerto Comunale - le feste patronali nascevano con l’intento di fare incontrare le persone di una stessa comunità per condividere aspetti prettamente religiosi, legati al Santo celebrato. Oggi, le comunità sono multietniche e la festa del patrono ha conservato un carattere di gioia condivisa. Ogni anno per noi è un piacere suonare per tutti i sangiovannesi e tornare ad occupare quel posto che negli anni passati è mancato, perché purtroppo non è stato possibile incontrarsi e gioire tutti assieme. La festa e la piazza sono di tutti, come di tutti è la musica e noi siamo ben lieti di rendervi omaggio". I festeggiamenti del Santo patrono arrivano nel bel mezzo del "giugno sangiovannese" che anche quest’anno ha visto riempire le vie del centro storico, e non solo, con alcuni eventi che hanno riguardato tutte le fasce di età. Tra questi è stato rimandato al mese di luglio il taglio del nastro della nuova cittadella dello sport, nell’area dello stadio Virgilio Fedini, inizialmente previsto per lunedì.

Massimo Bagiardi