Sfida di numeri per una corsa contro il tempo

Oggi sulla piattaforma dedicata alle iscrizioni scolastiche comparirà l’opzione del liceo del Made in Italy. È una rivoluzione sulla carta perchè la vera sfida parte adesso e sarà quella dei numeri. Oggi scattano le iscrizioni, il 10 febbraio giù il sipario. Tre settimane di tempo per le scuole che hanno aderito (4 in Toscana di cui 2 ad Arezzo) per presentare i corsi e le opportunità, per provare a trovare quanti più iscritti possibili per allestire almeno una classe prima tra qualche mese. La rivoluzione del liceo del Made in Italy - più vicino alle aziende e al mondo del lavoro - sarà in parte vinta solo tra qualche settimana e solo se effettivamente arriveranno le adesioni necessarie. Altrimenti non resterà che rimandare - e non a settembre - la nuova opzione.