"Sfida da vincere a Arezzo: Su il sipario sul Virginian Marmi"

Anno scorso il suo direttore artistico Daniele Marmi aveva minacciato di non riaprire il teatro. Invece il Virginian, piccolo gioiello di via de’ Redi, torna in scena con la Stagione 20232024 ideata e organizzata dalla compagnia La Filostoccola. E già dal nome, "Non la solita minestra", promette un anno di spettacoli che vanno dal comico alla narrazione socialmente impegnata con compagnie da tutta Italia, dedicati ad adulti e bambini. "Riaprire il teatro ogni anno per una nuova stagione è sempre una grande felicità – dicea Daniele Marmi, direttore artistico, attore e docente de La Filostoccola - Crediamo nel progetto Virginian, e ogni anno, nonostante le difficoltà, ci impegniamo per garantire una programmazione intelligente e culturalmente rilevante, privilegiando realtà off del teatro contemporaneo". Si parte venerdì 13 ottobre alle 21 con "Picchi – La storia di Armando Picchi", della compagnia mo-wan Teatro, regia di Alessandro Brucioni con Michele Crestacci, attore livornese dalla comicità travolgente.

Gli appuntamenti proseguono il 17 novembre con "Lemon Therapy" della compagnia emiliana QuintaParete, venerdì 1dicembre alle 21 "Campane da salotto", omaggio a quel maestro della comicità che era Achille Campanile delle attrici Alessandra Frabetti e Marcella De Marinis. La compagnia Teatro Europeo Plautino inaugura l’anno nuovo col capolavoro di Machiavelli "La Mandragola", il 29 gennaio alle 21. La compagnia friulana Spk-Easy presenta "Porn Up Comedy il 15 febbraio. "Topi – a vent’anni dal G8 di Genova" di Usine Baug e Campo Teatrale il 12 marzo, per finire con "Old Fools" di Compagnia Malalingua e Festival Trame Contemporanee per la regia di Silvio Peroni l’11 aprile. Poi i più piccoli: Giorgio Castagna e il suo "Soldatino di Stagno" di Nata inaugurano la stagione ragazzi il 26 novembre alle 17, il 17 dicembre uno spettacolo che profuma di feste, "Canto di Natale" della compagnia bresciana Centopercento Teatro. Viene da Trieste "A bordo di un guscio di noce", della compagnia La Contrada il 28 gennaio e poi una sfida alle convenzioni con "Il principe e Aghinolfo" di Filippo Borghi il 25 febbraio. A chiudere la stagione ragazzi, l’attrice Eleonora Angioletti con il cantastorie Franco Picetti in "Orlando Furioso in musica e pupi". "Le attività della Filostoccola non finiscono qui – dice Giorgio Castagna attore e docente – i corsi di teatro per adulti e ragazzi vanno avanti tutto l’anno. Poi i laboratori rivolti a professionisti del settore, quest’anno abbiamo come ospite Serena Sinigaglia". Info: 3343385046.

A.B.