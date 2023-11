Sezione Montessori alla scuola d’infanzia

Nuova sezione Montessori alla scuola dell’infanzia di Ambra. E’ la prima del genere in provincia e sarà inaugurata sabato alle 10 nel plesso della frazione bucinese. Il taglio del nastro è il risultato di un lungo percorso di sperimentazione basato su un modello didattico che mira a sviluppo individuale dei bambini, autonomia e apprendimento pratico. L’iniziativa è il frutto della collaborazione instancabile del Comitato Montessori di Ambra, dei genitori, delle insegnanti e della preside, impegnati in modo corale per favorire la trasformazione. All’evento inaugurale parteciperanno anche il sindaco Nicola Benini e il dirigente dell’Ufficio scolastico di Arezzo Roberto Curtolo e sarà allestita una mostra fotografica per documentare le attività educative Montessori.