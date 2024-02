Settore turistico: le posizioni aperte

Sono oltre 1.600 le ricerche di personale pubblicate sul portale jobintourism.it che arrivano dalle strutture ricettive turistiche toscane. In vista della riapertura della stagione, le aziende stanno implementando gli organici, con offerte a tempo determinato, ma non solo. Tra le selezioni in corso, quella di Borgo San Luigi a Monteriggioni, in provincia di Siena. Il relais quattro stelle superiore ricerca per inserimento immediato o da concordare una serie di figure: front office agent, commis di cucina, capo partita, commis de rang, maitre. Per candidarsi è possibile inviare il curriculum all’indirizzo email [email protected]. Sempre in provincia di Siena, ma a Montepulciano, Precise Tale Poggio alla Sala seleziona, tra gli altri, general e restaurant manager, portiere di notte, magazziniere, camerieri. Candidature via email all’indirizzo [email protected]. Opportunità arrivano anche da Villa Cora a Firenze, che ricerca un commis di cucina e uno chef de partie patisserie, mentre a Orbetello, in provincia di Grosseto, il Club del Sole cerca bagnini, addetti alla spiaggia, responsabile bar e sala. Villa Barberino Resort, situato a Cavriglia, in provincia di Arezzo, seleziona invece un responsabile colazioni. Possibilità di vitto e alloggio. Previsti training e formazione. Per candidarsi: [email protected]. Infine, a Forte dei Marmi, il prossimo 19 marzo il ristorante Maitò apre le selezioni per la stagione 2024 con un recruiting day, che si svolgerà direttamente nel locale in via Arenile 27. Ulteriori informazioni su www.jobintourism.it.