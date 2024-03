"Servizio ko, c’è da cambiare rotta". L’affondo dei consiglieri-pendolari. Sotto accusa la linea Arezzo-Firenze

Vestono "la divisa" del pendolare da anni. Arezzo-Firenze andata e ritorno. Da questa prospettiva conoscono l’odissea dei viaggiatori che per lavoro, studio o necessità si muovono con i treni regionali. E rilanciano la protesta accendendo i riflettori sui disagi del servizio di trasporto. "Molti di noi consiglieri prendono regolarmente il treno per arrivare a Firenze e conoscono bene le problematiche delle diverse linee, perchè al grande impegno profuso dalla Regione, nell’attuazione del contratto di servizio, non corrisponde da parte dei gestori Trenitalia e Rfi un livello adeguato di servizio, con particolare riguardo ad alcune linee", tuonano Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis.

Che ai vertici delle Ferrovie non chiedono "la luna ma almeno di tornare a una affidabilità del servizio paragonabile a quella che era stata raggiunta prima del covid". Sorvegliata speciale è la "linea Firenze-Roma che presenta una situazione insostenibile. Qui l’affollamento provocato dal costante aumento del numero di treni ad alta velocità che si è registrato nell’ultimo decennio ha abbassato l’affidabilità a livelli inaccettabili nelle fasce dei pendolari", spiegano i consiglieri regionali aretini secondo i quali "la regola, dovrebbe essere quella di privilegiare i treni regionali, o quanto meno di non rendere penalizzarli, come eravamo riusciti ad ottenere nel periodo pre-Covid". Il quadro attuale è di segno opposto perchè "spesso nella tratta Arezzo– Firenze i ritardi sono molto elevati e creano forti disagi alle centinaia di persone che utilizzano questo mezzo per lavoro e studio". Calcoli alla mano, il comitato dei pendolari stima un ritardo giornaliero che oscilla dai venti ai trenta minuti. Ceccarelli e De Robertis vanno dritti al punto: "Serve un grande sforzo da parte dei gestori e del Governo, abbiamo bisogno subito di un salto di qualità nella gestione degli incroci tra treni regionali e treni Av, e in tempi rapidi di progetti e investimenti di interventi infrastrutturali importanti, per andare verso il raddoppio dell’attuale infrastruttura nel tratto tra Figline e Firenze". Ceccarelli si sofferma su un punto: "Negli anni passati, avevamo commissionato i primi studi a Rfi per la progettazione di quest’opera, poi il Covid ha bloccato il percorso che potrebbe essere recuperato". E De Robertis che presiede la commissione trasporti, apre l’agenda dei faccia a faccia con Ferrovie. A breve un nuovo incontro coi vertici RFI e Trenitalia e ribadiremo la nostra posizione: garantire efficienza e sicurezza al trasporto ferroviario regionale e ai pendolari". I consiglieri sostengono l’iniziativa dell’assessore Baccelli che oggi chiama in Regione gestori, sindaci e comitato pendolari: "L’obiettivo è ottenere dai gestori un cambio di marcia ormai non più rinviabile".

Lucia Bigozzi